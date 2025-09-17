Ethereum’da The Ether Machine Hareketliliği: SEC’e Sunuldu

Ethereum $4,579.84 hazinesi yönetimi yapan The Ether Machine, ABD’de halka açılmak amacıyla resmi süreci başlattı. Şirket, Nasdaq’ta işlem gören Dynamix Corporation ile birleşme planı kapsamında SEC’e Form S-4 taslak kaydını sunduğunu duyurdu. Açıklamada halka arz yolunda ilerlemenin resmileştiği belirtildi.

Halka Arz Planı

The Ether Machine, Temmuz ayında kamuoyuna açıkladığı halka açılma hedefini SEC başvurusuyla bir adım öteye taşıdı. Şirket, özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) yöntemiyle Nasdaq’ta ETHM sembolüyle işlem gören Dynamix Corporation ile birleşmeyi planlıyor. Birleşme sürecinin tamamlanabilmesi için Dynamix hissedarlarının onayı gerekiyor. Olağanüstü genel kurulda yapılacak oylamanın ardından birleşmenin yılın dördüncü çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor.

Başvuruda yer alan Form S-4 kaydı, birleşme ve benzeri işlemlerde ihraç edilen menkul kıymetlerin düzenleyici otoriteye sunulmasını kapsıyor. Böylece The Ether Machine’in ABD sermaye piyasalarına açılması için gerekli resmi adım atılmış oldu.

The Ether Machine’in Ethereum Hazinesi

The Ether Machine, halka arz planının yanı sıra Ethereum varlıklarını da büyütüyor. Şirket, Ağustos ayında 150.000 adet ETH daha satın alarak toplam hazinesini 495.362 adet ETH’ye çıkardı. Tutar kurumsal ölçekte Ethereum birikiminde şirketi üst sıralara taşıdı.

Veri sağlayıcısı SER’in aktardığına göre The Ether Machine, şu anda kurumsal bazda en büyük üçüncü Ethereum sahibi konumunda. Listenin üst sıralarında Bitmine Immersion Tech ve SharpLink Gaming yer alıyor. Şirketin varlık büyüklüğü ve halka arz süreci, Ethereum ekosisteminde önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

CryptoAppsy‘in sunduğu verilere ETH son 24 saatte yüzde 0,67 yükselişle 4.534 dolardan işlem görüyor.