Ethereum (ETH)

Ethereum’da The Ether Machine Hareketliliği: SEC’e Sunuldu

Özet

  • The Ether Machine, Nasdaq’ta işlem gören Dynamix ile birleşme planı kapsamında SEC’e Form S-4 sundu.
  • Halka arzın yılın son çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.
  • Şirketin toplam 495.362 adet ETH’lik hazinesiyle en büyük kurumsal Ethereum sahiplerinden biri konumunda olduğu bildirildi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum $4,579.84 hazinesi yönetimi yapan The Ether Machine, ABD’de halka açılmak amacıyla resmi süreci başlattı. Şirket, Nasdaq’ta işlem gören Dynamix Corporation ile birleşme planı kapsamında SEC’e Form S-4 taslak kaydını sunduğunu duyurdu. Açıklamada halka arz yolunda ilerlemenin resmileştiği belirtildi.

Alt Başlıklar
Halka Arz PlanıThe Ether Machine’in Ethereum Hazinesi

Halka Arz Planı

The Ether Machine, Temmuz ayında kamuoyuna açıkladığı halka açılma hedefini SEC başvurusuyla bir adım öteye taşıdı. Şirket, özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) yöntemiyle Nasdaq’ta ETHM sembolüyle işlem gören Dynamix Corporation ile birleşmeyi planlıyor. Birleşme sürecinin tamamlanabilmesi için Dynamix hissedarlarının onayı gerekiyor. Olağanüstü genel kurulda yapılacak oylamanın ardından birleşmenin yılın dördüncü çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor.

Başvuruda yer alan Form S-4 kaydı, birleşme ve benzeri işlemlerde ihraç edilen menkul kıymetlerin düzenleyici otoriteye sunulmasını kapsıyor. Böylece The Ether Machine’in ABD sermaye piyasalarına açılması için gerekli resmi adım atılmış oldu.

The Ether Machine’in Ethereum Hazinesi

The Ether Machine, halka arz planının yanı sıra Ethereum varlıklarını da büyütüyor. Şirket, Ağustos ayında 150.000 adet ETH daha satın alarak toplam hazinesini 495.362 adet ETH’ye çıkardı. Tutar kurumsal ölçekte Ethereum birikiminde şirketi üst sıralara taşıdı.

Veri sağlayıcısı SER’in aktardığına göre The Ether Machine, şu anda kurumsal bazda en büyük üçüncü Ethereum sahibi konumunda. Listenin üst sıralarında Bitmine Immersion Tech ve SharpLink Gaming yer alıyor. Şirketin varlık büyüklüğü ve halka arz süreci, Ethereum ekosisteminde önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

ETH

CryptoAppsy‘in sunduğu verilere ETH son 24 saatte yüzde 0,67 yükselişle 4.534 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum’da Umut Veren BlackRock Gelişmesi: Son 1 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı

Sıcak Gelişme: Ethereum Yapay Zeka Atağı

Ethereum’daki Stablecoin Arzında Yeni Rekor: 166 Milyar Dolar

Ethereum’da Yükseliş Desteği: Yukaır Yönlü Hamle Devam Edecek Mi?

CryptoQuant Analist Ethereum Yükselişini Doğru Bildi, Peki Hedefi Kaç Dolar?

Dogecoin’de 1 Dolar Hedefini Açıkladı, Ethereum (ETH) Çıkartma Yapıyor

Bitcoin ile Ethereum İlişkisini Netleştiren Paylaşım: 9.3 Milyar Doları Yöneten İsim Son Noktayı Koydu

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Noach 17 Eylül Kripto Para Trade Stratejisini Anlattı
Bir Sonraki Yazı 11 Yıl Sonra Uyanan Bitcoin Balinası 117 Milyon Dolar Taşıdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?