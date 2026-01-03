Sessiz Ama Güçlü Yükseliş: O Altcoin Ağında Dört Yılın Zirvesi

Kripto para piyasaları 2025 yılını geride bırakırken, Ethereum ağı tarafında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Zincir üstü veri platformu CryptoQuant’ın paylaştığı son veriler, Ethereum’un işlem hacmi ve kullanıcı aktivitesinde tarihi seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Özellikle artan işlem sayısına rağmen ağ ücretlerinde ciddi bir sıçrama yaşanmaması, bu yükselişi önceki dönemlerden ayıran en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

İşlem Sayısı ve Kullanıcı Aktivitesinde Tarihi Zirve

CryptoQuant verilerine göre Ethereum ağındaki yedi günlük ortalama işlem sayısı, 31 Aralık 2025 itibarıyla 1,87 milyon seviyesine ulaştı. Bu rakam, Mayıs 2021’de kaydedilen 1,61 milyonluk önceki rekoru açık ara geride bırakırken, Ağustos 2025’te görülen yerel zirvenin de üzerine çıktı. Aynı dönemde adres aktivitesinde de ciddi bir artış yaşandı. Aktif adres sayısı 728 bin 904’e yükselerek yaklaşık dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Daha da dikkat çekici olan ise tek bir günde oluşturulan yeni adres sayısı oldu. 270 bini aşan yeni adres, 2018’in başından bu yana görülen en yüksek günlük artış olarak kayıtlara geçti. Analistlere göre bu tablo, Ethereum’un yalnızca mevcut kullanıcılar tarafından daha yoğun kullanılmadığını, aynı zamanda ağa yeni katılımların da hızlandığını gösteriyor. DeFi, NFT ve stablecoin işlemlerindeki canlılık, bu büyümenin temel dinamikleri arasında yer alıyor.

Yükselen Talep, Sabit Kalan Ücretler ve Güncellemelerin Etkisi

Ethereum ağındaki bu yoğun aktiviteye rağmen işlem ücretlerinin görece stabil kalması, 2025 boyunca hayata geçirilen teknik güncellemelerle ilişkilendiriliyor. Yıl içinde devreye alınan Pectra ve Fusaka güncellemeleri, ağın ölçeklenebilirliğini artırmayı ve kullanıcı maliyetlerini düşürmeyi hedefliyordu. Pectra güncellemesi, veri kapasitesini artırırken doğrulayıcılar için staking limitlerini yükseltti ve performans iyileştirmeleri sundu. Fusaka ise PeerDAS teknolojisiyle veri erişimini optimize ederek yoğun dönemlerde düğümlerin üzerindeki yükü azalttı.

Öte yandan Ethereum’daki kurumsal ilginin artması da ağ talebini besleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Stablecoin kullanımındaki büyüme, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının yaygınlaşması ve borsa yatırım ürünleri üzerinden gelen sermaye girişleri, Ethereum’u merkezde tutmaya devam ediyor. Benzer şekilde, yakın zamanda Bitcoin spot ETF’lerine yönelik artan ilgi de kripto piyasasına genel bir likidite akışı sağladı ve bu durum Ethereum ekosistemine dolaylı katkı sundu.

Geliştirici cephesinde ise gözler 2026’ya çevrilmiş durumda. Planlanan Glamsterdam güncellemesi ağ performansı ve dayanıklılığına odaklanırken, ardından gelmesi beklenen Hegota güncellemesi uzun vadeli mimari optimizasyon ve merkeziyetsizlik hedeflerini ön plana çıkaracak.

Ezcümle Ethereum, artan rekabet ortamına rağmen altyapı gücü ve sürekli geliştirilen teknik yapısıyla liderliğini korumaya devam ediyor. İşlem hacmindeki rekor artışın ücret baskısı yaratmadan gerçekleşmesi, ağın olgunlaşma sürecine girdiğini gösteriyor. Bu tablo, Ethereum’un yalnızca bir akıllı sözleşme platformu değil, küresel dijital finansın temel taşı olma yolunda ilerlediğine işaret ediyor.