Zincir Üstü Veriler Konuşuyor: Bitcoin Yeni Bir Ralliye Hazırlanıyor Olabilir

Bitcoin (BTC), yeni yıla da dar bir fiyat aralığında girerek 85.000 ile 90.000 dolar bandındaki yatay seyrini koruyor. Bu görünüm, piyasada alıcılar ile satıcılar arasında belirgin bir güç dengesi oluştuğuna işaret ederken, yön konusunda net bir kararın henüz verilmediğini gösteriyor. Ancak zincir üstü veriler ve teknik göstergeler, bu durağanlığın bir toparlanma sürecinin habercisi olabileceğine dair önemli sinyaller üretiyor. Son dönemde azalan satış baskısı ve yatırımcı davranışlarındaki değişim, Bitcoin’in kritik bir eşikte bulunduğunu ortaya koyuyor.

Satış Baskısı Zayıflıyor, Birikim Dönemi Güçleniyor

Bitcoin grafiğinde Sharpe Ratio’nun negatife dönmesi, ilk bakışta riskten arındırılmış getirilerin zayıfladığına işaret etse de, kripto piyasalarında bu durum her zaman olumsuz okunmuyor. Aksine, Bitcoin’in tarihsel volatilitesi dikkate alındığında, negatif Sharpe Ratio geçmişte çoğu zaman birikim dönemlerine denk geldi. Son 24 saatlik işlemlerde BTC fiyatının 87.550 ile 90.900 dolar arasında dar bir bantta hareket etmesi, belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor. Buna rağmen 31 milyon dolarlık Bitcoin kontratının tasfiye edilmesi, kaldıraçlı işlemlerde hassasiyetin arttığını ortaya koyuyor.

Zincir üstü veriler de benzer bir tablo çiziyor. Uzun vadeli yatırımcıların satış eğiliminin belirgin biçimde yavaşladığı görülüyor. Uzun Vadeli Holder Dağıtım Baskı Endeksi’nin -1,623 seviyesinde olması ve son 24 saatte yalnızca 221 BTC’nin harcanması, piyasaya giren yeni satış miktarının sınırlı kaldığını gösteriyor. Tarihsel olarak bu seviyeler, yatırımcıların panik yerine birikimi tercih ettiği dönemlerle örtüşüyor. Bu durum, fiyatın yukarı yönlü tepki vermesi halinde kısa pozisyon tasfiyelerinin artabileceği bir zemin hazırlıyor.

Dip Sinyalleri ve Piyasa Hakimiyeti Dikkat Çekiyor

Bitcoin için bir diğer önemli gösterge olan MVRV-Z skoru, iki yıllık ortalamaya göre tarihsel dip bölgelerine yakın seyrediyor. Bu metrik, piyasa değerinin gerçekleşen değere göre aşırı mı yoksa düşük mü olduğunu ölçüyor. Mevcut seviyeler, geçmiş döngülerde toparlanma sürecinin başladığı alanlarla benzerlik taşıyor. Aynı zamanda borsalardaki Bitcoin rezervlerinin yaklaşık 2,5 milyon BTC’ye gerilemesi, anlık satış için hazır bekleyen arzın azaldığını gösteriyor. Bu durum, satış baskısının zamanla daha da zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Bitcoin, genel kripto piyasasındaki hakimiyetini koruyor. Toplam piyasa değeri yaklaşık 3,03 trilyon dolar seviyesindeyken, BTC’nin payı yüzde 58–60 aralığında bulunuyor. Bu tablo, yatırımcıların altcoinlere kıyasla Bitcoin’de kalmayı tercih ettiğini gösteriyor. Nitekim yakın zamanda ABD’de açıklanan spot Bitcoin ETF verilerinde, altcoin tabanlı ürünlere kıyasla Bitcoin ETF’lerine daha istikrarlı girişler olduğu yönünde haberler dikkat çekti. Bu gelişme, kurumsal ilginin hâlâ ağırlıklı olarak Bitcoin üzerinde yoğunlaştığını destekliyor.

Genel değerlendirme olarak, Bitcoin kısa vadede güçlü bir yükseliş için gerekli ivmeyi henüz yakalamış görünmese de, mevcut veriler aşağı yönlü risklerin sınırlı kaldığını gösteriyor. Satış baskısının azalması, uzun vadeli yatırımcıların sabırlı duruşu ve borsa rezervlerindeki düşüş, fiyatın sağlam bir taban oluşturmaya çalıştığını düşündürüyor. Ancak piyasa değerinde genel bir genişleme yaşanmadıkça, bu birikim sürecinin zamana yayılması olası görünüyor.