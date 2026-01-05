Son Dakika: En Büyük Kripto Balinası 2026 Yılına Meydan Okuyor

En büyük kurumsal Bitcoin balinası ve rezerv şirketi olan Strategy tatil haftası olmasına rağmen boş durmadı. Geçtiğimiz hafta yeni alım yaptığını açıklayan şirket belirsizlik endişelerinin ortasında 2026 yılına yeni alımla giriyor. Pazar günü her zamanki alım sinyalini veren Saylor bugün müjdeyi paylaştı.

Kripto Balinası Son Dakika

Bugünkü 8K dosyalamasıyla şirketi 90.391 dolar maliyetle 116,3 milyon dolarlık 1.286 BTC daha aldığını açıkladı. Şirketin toplam rezervi 673.783 BTC’ye çıktı. Nakit ABD doları rezervini de 15 Ocak MSCI kararından önce artırmaya devam eden şirketin 2,25 milyar dolarlık nakdi var. Eğer MSCI kripto para rezerv şirketlerini fon olarak sınıflandırmazsa müjde olarak MSTR 2.25 dolarlık nakdi hemen BTC alımına aktarabilir.

29 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında yapılan son alımın ardından şirketin ortalama maliyeti 75.026 dolara çıktı. 63 milyar dolarlık BTC varlığına sahip Strategy bunun için 50.6 milyar dolar harcadı ve önemli alımlarının çoğunu 2024 sonunda Trump’ın zaferinin ardından yaptı. Bu yüzden ortalama maliyeti epey hızlı biçimde arttı.

21 milyonluk BTC arzının %3’ten fazlasını tek başına elinde tutan şirketin mNAV’ı tam 1,01 seviyesinde ve 1’in altına bu hafta düştü. Eğer BTC yükselişi devam etmez ve mNAV 1’in altında kalırsa Strategy çok zor borçlanacak veya borçlanamayacak hatta FUD büyürse BTC satıp hisse almak zorunda kalacak. Ocak ayı son derece hareketli geçecek ve riskler sıfırlanmış değil.