BITCOIN (BTC)Kripto Para

Son Dakika: En Büyük Kripto Balinası 2026 Yılına Meydan Okuyor

Özet

  • Strategy 90.391 dolar maliyetle 116,3 milyon dolarlık 1.286 BTC daha aldı.
  • Şirketin toplam rezervi 673.783 BTC’ye çıktı. Nakit rezervi 2,25 milyar dolara çıkarıldı.
  • MSTR mNAV 1'in altına düşüp toparlandı ve 15 Ocak tarihine kadar MSCI kararıyla nasıl bir kaos yaşanacağı belirsiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

En büyük kurumsal Bitcoin balinası ve rezerv şirketi olan Strategy tatil haftası olmasına rağmen boş durmadı. Geçtiğimiz hafta yeni alım yaptığını açıklayan şirket belirsizlik endişelerinin ortasında 2026 yılına yeni alımla giriyor. Pazar günü her zamanki alım sinyalini veren Saylor bugün müjdeyi paylaştı.

Kripto Balinası Son Dakika

Bugünkü 8K dosyalamasıyla şirketi 90.391 dolar maliyetle 116,3 milyon dolarlık 1.286 BTC daha aldığını açıkladı. Şirketin toplam rezervi 673.783 BTC’ye çıktı. Nakit ABD doları rezervini de 15 Ocak MSCI kararından önce artırmaya devam eden şirketin 2,25 milyar dolarlık nakdi var. Eğer MSCI kripto para rezerv şirketlerini fon olarak sınıflandırmazsa müjde olarak MSTR 2.25 dolarlık nakdi hemen BTC alımına aktarabilir.

29 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında yapılan son alımın ardından şirketin ortalama maliyeti 75.026 dolara çıktı. 63 milyar dolarlık BTC varlığına sahip Strategy bunun için 50.6 milyar dolar harcadı ve önemli alımlarının çoğunu 2024 sonunda Trump’ın zaferinin ardından yaptı. Bu yüzden ortalama maliyeti epey hızlı biçimde arttı.

21 milyonluk BTC arzının %3’ten fazlasını tek başına elinde tutan şirketin mNAV’ı tam 1,01 seviyesinde ve 1’in altına bu hafta düştü. Eğer BTC yükselişi devam etmez ve mNAV 1’in altında kalırsa Strategy çok zor borçlanacak veya borçlanamayacak hatta FUD büyürse BTC satıp hisse almak zorunda kalacak. Ocak ayı son derece hareketli geçecek ve riskler sıfırlanmış değil.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

5 Ocak ABD Piyasaları Son Durum ve Bu Hafta Kriptoda Beklenenler

Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Yükselişin Devamı Gelecek mi? Veriler Ne Söylüyor?

Opsiyon Verileri Konuşuyor: Bitcoin 6 Haneli Fiyatlara Hazır Olabilir!

Merakla Beklenen Kripto Para ETF Sinyali Geldi: ABD Modeli İzlenecek

Bitcoin Neden Yükseliyor? 600.000 Adet BTC İddiası Gerçek mi?

Denetim Devi Direksiyonu Kripto Paralara Kırdı: Hedefte Bu Altcoin’ler Var

Venezuela Haberleri Bitcoin ve Kripto Paraları Hareketlendirdi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: 2026’nın İlk Fed Açıklamaları
Bir Sonraki Yazı 5 Ocak ABD Piyasaları Son Durum ve Bu Hafta Kriptoda Beklenenler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

5 Ocak ABD Piyasaları Son Durum ve Bu Hafta Kriptoda Beklenenler
Kripto Para
Son Dakika: 2026’nın İlk Fed Açıklamaları
Ekonomi

Lost your password?