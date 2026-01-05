5 Ocak ABD Piyasaları Son Durum ve Bu Hafta Kriptoda Beklenenler

Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasa açılışına dakikalar kalmıştı ve BTC 92.500 doların üzerinde. 2025 klasiği olarak ABD açılışının ardından 1-2 saat içinde düşüşün başladığını hep gördük. Şimdi aynısının tekrar edip etmediğini yaşayarak göreceğiz. Peki son durum ne? Bu hafta ve önümüzdeki hafta neden bu kadar önemli?

ABD Piyasaları ve Kripto

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesinin jeopolitik riskleri hareketlendirmesinin ardından altın ve dolar yükseldi. Hisse senetlerinde risk iştahı sabit ve spot altın %2 artışla 4.410 dolarda oyalanıyor. Gümüş yeni yıla da %3 kazançla başladı, dolar endeksi son 2 haftanın en büyük yükselişini yaşıyor. DXY uzun süredir zayıfladığından burada bir ralli olası.

Teknoloji hisse senetlerinde işler yolunda gidiyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,7 yükselirken, Micron ve Intel gibi çip üreticileri piyasa açılışı öncesinde %3 arttı. S&P 500 vadeli işlemleri %0,3 yükseldi ve ortam kripto paralar için güzel. Trump birkaç dakika önce 600 milyar dolardan fazla gümrük vergisi topladıklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini söyleyerek Yüksek Mahkeme kararına günler kala ısrarını sürdürüyor. Beyaz Saray Ocak ayı bitmeden kararın açıklanmasını bekliyor.

Brent ham petrolü, yatırımcıların Karakas’taki olayların etkilerini değerlendirmesiyle dalgalı ve Chevron ise Trump’ın ABD öncülüğünde Venezuela’nın enerji endüstrisini canlandırma planlarını açıklamasının ardından %7 arttı.

Kripto Paralarda Beklenenler

Bugün 23:30’da Trump politika toplantısına takılacak. Gün boyu önemli veriler açıklanmayacak ancak bu hafta kritik. Geçen ay gelen veriler hükümet kapanması nedeniyle güvensiz olduğu için kripto paraların lehine olsa da yükselişe sebep olmadı. Bu hafta kapanmanın ardından ilk gerçek raporları göreceğiz. İstihdamın röntgeni çekilecek diyebiliriz çünkü tüm istihdam raporları birden açıklanacak. Ocak faiz kararı öncesinde bu raporlar önemli.

Önümüzdeki haftaysa enflasyon raporlarının geleceği hafta. Eğer istihdam bu hafta zayıflar ve enflasyon önümüzdeki hafta düşerse kripto paralarda yükselişin uzun süredir devam eden satışların artık tükenmesinin de etkisiyle hızlandığını görebiliriz.

MSCI kararı 15 Ocak tarihine kadar gelecek ve tüm kripto para rezerv şirketlerini ilgilendiriyor. Olumsuz bir gelişme olsa da Aralık boyunca bunu büyük ölçüde fiyatladık. Delist kararının ardından şirketlerin kripto satmak zorunda kaldığı senaryoda negatifliğin fiyatlanması sürecektir. Yüksek Mahkeme tarife kararının bu ay gelmesi bekleniyor ve iptali halinde 2025 boyunca yaşadığımız tüm pazarlık tartışmaları çöküşler yükselişler boşa gitmiş olacak. Beyaz Saray B planı olduğunu söylese de piyasa belirsizlik nedeniyle Aralık ayında çok düştü neler olduğunu yaşayıp göreceğiz. Ocak ayında yüksek volatilite bekliyoruz.

Son olarak Trump ve Elon Musk arayı yaptı. Akşam yemeği yediler ve ara seçimler öncesinde kavgaları devam etmeyecek gibi görünüyor.

BTC aşağı kırdığı ayı bayrağından geri döndü 56 bin doları hedefleyenlerin hayal kırıklığı yaşaması için 93.500 dolar üstü kapanışlar şart.