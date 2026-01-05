Kripto Para

5 Ocak ABD Piyasaları Son Durum ve Bu Hafta Kriptoda Beklenenler

Özet

  • Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,7 yükselirken, Micron ve Intel gibi çip üreticileri piyasa açılışı öncesinde %3 arttı.
  • Bu hafta istihdam haftaya enflasyon ve 20 gün içinde MSCI kararıyla Yüksek Mahkeme kararı açıklanacak. Kripto paralarda yüksek volatilite göreceğiz.
  • Bitcoin 93.500 dolar üstü kapanışlarda düşen trendden tam olarak kurtulabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasa açılışına dakikalar kalmıştı ve BTC 92.500 doların üzerinde. 2025 klasiği olarak ABD açılışının ardından 1-2 saat içinde düşüşün başladığını hep gördük. Şimdi aynısının tekrar edip etmediğini yaşayarak göreceğiz. Peki son durum ne? Bu hafta ve önümüzdeki hafta neden bu kadar önemli?

İçindekiler
1 ABD Piyasaları ve Kripto
2 Kripto Paralarda Beklenenler

ABD Piyasaları ve Kripto

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesinin jeopolitik riskleri hareketlendirmesinin ardından altın ve dolar yükseldi. Hisse senetlerinde risk iştahı sabit ve spot altın %2 artışla 4.410 dolarda oyalanıyor. Gümüş yeni yıla da %3 kazançla başladı, dolar endeksi son 2 haftanın en büyük yükselişini yaşıyor. DXY uzun süredir zayıfladığından burada bir ralli olası.

Teknoloji hisse senetlerinde işler yolunda gidiyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,7 yükselirken, Micron ve Intel gibi çip üreticileri piyasa açılışı öncesinde %3 arttı. S&P 500 vadeli işlemleri %0,3 yükseldi ve ortam kripto paralar için güzel. Trump birkaç dakika önce 600 milyar dolardan fazla gümrük vergisi topladıklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini söyleyerek Yüksek Mahkeme kararına günler kala ısrarını sürdürüyor. Beyaz Saray Ocak ayı bitmeden kararın açıklanmasını bekliyor.

Brent ham petrolü, yatırımcıların Karakas’taki olayların etkilerini değerlendirmesiyle dalgalı ve Chevron ise Trump’ın ABD öncülüğünde Venezuela’nın enerji endüstrisini canlandırma planlarını açıklamasının ardından %7 arttı.

Kripto Paralarda Beklenenler

Bugün 23:30’da Trump politika toplantısına takılacak. Gün boyu önemli veriler açıklanmayacak ancak bu hafta kritik. Geçen ay gelen veriler hükümet kapanması nedeniyle güvensiz olduğu için kripto paraların lehine olsa da yükselişe sebep olmadı. Bu hafta kapanmanın ardından ilk gerçek raporları göreceğiz. İstihdamın röntgeni çekilecek diyebiliriz çünkü tüm istihdam raporları birden açıklanacak. Ocak faiz kararı öncesinde bu raporlar önemli.

Önümüzdeki haftaysa enflasyon raporlarının geleceği hafta. Eğer istihdam bu hafta zayıflar ve enflasyon önümüzdeki hafta düşerse kripto paralarda yükselişin uzun süredir devam eden satışların artık tükenmesinin de etkisiyle hızlandığını görebiliriz.

MSCI kararı 15 Ocak tarihine kadar gelecek ve tüm kripto para rezerv şirketlerini ilgilendiriyor. Olumsuz bir gelişme olsa da Aralık boyunca bunu büyük ölçüde fiyatladık. Delist kararının ardından şirketlerin kripto satmak zorunda kaldığı senaryoda negatifliğin fiyatlanması sürecektir. Yüksek Mahkeme tarife kararının bu ay gelmesi bekleniyor ve iptali halinde 2025 boyunca yaşadığımız tüm pazarlık tartışmaları çöküşler yükselişler boşa gitmiş olacak. Beyaz Saray B planı olduğunu söylese de piyasa belirsizlik nedeniyle Aralık ayında çok düştü neler olduğunu yaşayıp göreceğiz. Ocak ayında yüksek volatilite bekliyoruz.

Son olarak Trump ve Elon Musk arayı yaptı. Akşam yemeği yediler ve ara seçimler öncesinde kavgaları devam etmeyecek gibi görünüyor.

BTC aşağı kırdığı ayı bayrağından geri döndü 56 bin doları hedefleyenlerin hayal kırıklığı yaşaması için 93.500 dolar üstü kapanışlar şart.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
