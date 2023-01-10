Fed kripto paraları yasaklayacak mı? Neden dikkatli olmalıyız deniyor? ABD için enflasyon zirveyi gördü mü? Bu soruların cevabını şimdi Fed üyesi Bowman verdi.

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Bugün Powell tarafından yapılacak konuşma heyecanla bekleniyordu ancak en kritik açıklamaları biraz önce Bowman yaptı. Kripto paraları direkt olarak gündemine alan Fed üyesi bundan sonra atacakları adımlara dair de önemli sinyaller verdi. Peki Fed neyi engellemeyecek? Kripto para yatırımcıları endişelenmeli mi?

Fed Kripto Para Açıklaması

Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Bowman kripto paraları da gündemine alan önemli açıklamalarda bulundu.

“Bazı enflasyon ölçütlerinde görülen düşüşlere rağmen yapılacak çok şey var. Enflasyon çok yüksek ve bunu düşürmek için ek adımlar atmalıyız. Enflasyonun zirveye ulaştığı ve düşüşte olduğuna dair daha tutarlı kanıtlar arıyorum. Gelecek veriler faiz artışına ilişkin görüşlerimi etkileyecek. Enflasyonun devam etmesinin çok daha büyük maliyetleri ve riskleri var. Enflasyon için %2 hedefimizden önce işgücü piyasalarında biraz yumuşama muhtemeldir. Kripto para faaliyetleri tüketicileri, işletmeler ve daha geniş finansal sistem için önemli riskler oluşturabilir. İşgücü piyasası daha geçen Cuma açıklanan veriler ile desteklendi. 1970’ler ve 1980’lerin başları bize tekrarlamamız gereken hataları gösteriyor. Fed, kripto inovasyonunu engellerse bu alandaki büyümeyi banka dışı sektörlere itecektir. Fed inovasyonu engellemek istemiyor.”

Öncelikle enflasyon konusuna dikkat çekmek gerekiyor. Son iki ayda enflasyonun düşüyor olması Fed üyelerini genel olarak tatmin etmedi. Fakat eğer Perşembe günü gelecek veri yine beklenti altı olursa bundan sonraki süreçte enflasyonun zirve yaptığına dair daha emin bir duruş sergileyen açıklamalar görebiliriz.

Kripto Paralar Engellenmeyecek

ABD eğer bugün büyük bir güç ise bunu biraz da inovasyona verdiği desteğe borçludur. En büyük şirket buradan çıkıyor çünkü yeni teknolojiler ABD vatandaşları veya oradaki şirketler tarafından geliştiriliyor. Kripto paralar sadece borsalarda listelenmiş varlıklardan ibaret değil. Blockchain teknolojisinin arge merkezidir. Blockchain tabanlı yeni çözümler bu kripto para şirketleri (hatta şirketleşmemiş kripto geliştirici toplulukları) tarafından geliştiriliyor. Üstelik daha az merkezi biçimde bunu yapıyorlar.

Merkezi olmayan finanstan tutun, Chainlink gibi Oracle çözümlerine kadar aklınıza kripto alanında ne geliyorsa bunların birçoğu geleneksel finansa fayda sağlayabilecek şeyler. Devletler CBDC çalışmalarına 20 yıl önce başlamadı, Bitcoin ve kripto paraların sınır ötesi ödemeler ve ödeme maliyetleri konusunda yaptıklarını gördükten sonra devletler bu işe girişti. Ve evet önümüzdeki 10 yıl içinde Web3 inşa edilecek. ABD inovasyonu engellemeden ancak kripto paraların risklerinin de farkında olarak bir duruş yakalamaya çalışıyor.