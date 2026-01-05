Opsiyon Verileri Konuşuyor: Bitcoin 6 Haneli Fiyatlara Hazır Olabilir!

Bitcoin piyasasında 2026 yılı türev ürünler cephesinde güçlü bir iyimserlikle başladı. Yılın ilk günlerinde yatırımcılar fiyatın altı haneli seviyelere taşınacağı beklentisiyle opsiyon piyasasında agresif pozisyonlar almaya yöneldi. Özellikle Ocak vade sonlu ve 100.000 dolar kullanım fiyatlı alım opsiyonlarında görülen yoğunlaşma piyasanın kısa vadeli yönüne dair önemli sinyaller veriyor. Artan açık pozisyonlar ve fonlama oranları profesyonel yatırımcıların yukarı yönlü senaryoya hazırlandığını ortaya koyuyor.

Opsiyon Piyasasında Odak 100.000 Dolarda

2026’nın ilk haftasında işlem hacmi ve açık pozisyon bakımından dünyanın en büyük kripto para opsiyon borsası olan Deribit üzerinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Ocak vade sonlu 100.000 dolar kullanım fiyatlı alım opsiyonlarına yönelik talep Cuma gününden itibaren belirgin biçimde arttı. Bilmeyenler için alım opsiyonu yatırımcıya belirlenen tarihte önceden sabitlenmiş bir fiyattan varlığı satın alma hakkı tanırken, bu sözleşmeler Bitcoin’in söz konusu seviyenin üzerine çıkacağı beklentisini yansıtır.

Piyasa yapıcı Wintermute’ta OTC stratejisti olarak görev yapan Wintermute temsilcisi Jasper De Maere, işlemlerin büyük bölümünün pozisyon taşıma ve yenileme odaklı olduğunu ancak 30 Ocak 2026 vade sonlu 100.000 dolar opsiyonlarında belirgin bir ilgi artışı görüldüğünü ifade etti.

Veri sağlayıcısı Amberdata‘nın sağladığı verilere göre yalnızca son 24 saat içinde söz konusu opsiyonda açık sözleşme sayısı 420 adet BTC arttı. Bu artış yaklaşık 38.8 milyon dolarlık yeni bir nominal pozisyona karşılık gelirken, Ocak ayı vade sonlu alım opsiyonları arasında en hızlı büyüme olarak kayda geçti.

Türev Verilerinde Yükseliş Beklentisini Güçlendiren Sinyaller

Opsiyon piyasasındaki yoğunlaşma 2025 boyunca hakim olan iyimserliğin 2026’ya da taşındığını gösteriyor. Geçen yıl yatırımcılar 100.000 dolar ile 140.000 dolar aralığındaki kullanım fiyatlarına sahip alım opsiyonlarını tercih ederek uzun vadeli yükseliş senaryolarını fiyatlamıştı. Deribit Metrics’in verilerine göre 100.000 dolar kullanım fiyatlı opsiyonların toplam nominal açık pozisyonu 1.45 milyar dolara yükselirken, bunun 828 milyon dolarlık kısmı yalnızca Ocak vade sonlu sözleşmelerden oluşuyor.

Piyasa stratejistlerine göre spot fiyatın 94.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde bu eğilim daha da hızlanabilir. Singapur merkezli kripto para ticaret şirketi QCP Capital, Bitcoin sürekli vadeli işlemlerindeki fonlama oranlarının yüzde 30’un üzerine çıktığını ve piyasa yapıcıların yukarı yönlü hareketlere karşı daha hassas hale geldiğini belirtti. Bu yapı spot fiyat yükseldikçe opsiyon ve vadeli işlemler tarafında ek hedge işlemlerini tetikleyebilecek bir zemin oluşturuyor.

Bitcoin yılın ilk beş gününde yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak kısa süreli de olsa 93.000 doların üzerine kadar yükseldi. Analistler fiyatın 94.000 dolar eşiğini aşması halinde türev piyasalardaki bu pozisyonlanmanın daha sert bir ivmeye dönüşebileceği görüşünde hemfikir.