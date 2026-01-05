Merakla Beklenen Kripto Para ETF Sinyali Geldi: ABD Modeli İzlenecek

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yeni yıl vesilesiyle Tokyo Stock Exchange’te yaptığı konuşmada kripto paraların geleneksel finans sistemlerine entegre edilmesine güçlü destek verdi. CoinPost’un haberine göre Katayama, hisse ve emtia borsalarının Blockchain tabanlı varlıklara kamu erişimini genişletmede kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Konuşmasında Japonya’da kripto paraların finansal altyapıya daha derin biçimde dahil edilmesi yönünde atılabilecek adımlara dair net mesajlar berdi. Bakan, 2026’yı “dijital yıl” ilan ederek teknoloji odaklı bir dönüşüm hedefini açık biçimde ortaya koydu.

Japon Borsalarında Kripto Para Vizyonu

Katayama, hisse ve emtia borsalarının yalnızca klasik menkul kıymetlerin işlem gördüğü platformlar olmaktan çıkması gerektiğini ifade etti. Dijital ve Blockchain tabanlı varlıkların da bu yapılara entegre edilmesinin yatırımcı tabanını genişleteceğini ve finansal piyasalarda yenilikçi ürünlerin önünü açacağını söyledi. Katayama’nın açıklamaları Japonya’da uzun süredir tartışılan kripto para–geleneksel finans entegrasyonuna üst düzey siyasi destek geldiğini gösterdi.

Maliye Bakanı örnek olarak ABD’de hızla benimsenen kripto para tabanlı borsa yatırım fonlarını işaret etti. Söz konusu ürünlerin yatırımcılar tarafından enflasyona karşı korunma amacıyla kullanıldığını belirten Katayama, benzer yapıların Japonya’da da gelişebileceğine dikkat çekti. Halihazırda ülkede yerel yatırımcılara sunulan bir kripto para ETF bulunmaması bu değerlendirmeyi daha da anlamlı kılıyor.

Katayama ayrıca borsaların en ileri teknolojilerle desteklenen yenilikçi bir işlem ortamı kurması için devletin tam destek sağlayacağını dile getirdi. 2026’nın “dijital yıl” olarak işaret edilmesi yalnızca kripto paraları değil, finansal piyasaların genelinde dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan bir çerçeve sunuyor.

Kripto Para Reformları ve Düzenleyici Adımlar

Japonya, geçtiğimiz yıl boyunca finansal sistemini kripto para dostu hale getirmek için çeşitli reform girişimlerinde bulundu. Ülkenin Finansal Servis Ajansı Ekim ayında bankaların hisse senedi ve devlet tahvillerine benzer biçimde kripto paraları alıp satabilmesini ve bilançolarında tutabilmesini tartışmaya açtı. Aynı dönemde ülkenin ilk yene 1:1 oranında sabitli stablecoin’i JPYC onay aldı.

Kasım ayında ise düzenleyici otorite aralarında Bitcoin ve Ethereum‘un da bulunduğu 105 büyük kripto paranın mevcut mevzuat kapsamında finansal ürün olarak yeniden sınıflandırılmasına yönelik planları netleştirdi. Bu yaklaşım söz konusu varlıkların geleneksel finansal ürünlerle daha fazla etkileşime girmesini mümkün kılabilecek bir zemin oluşturuyor.

Vergilendirme tarafında da önemli bir dönüşüm hedefleniyor. Yetkililer kripto paralardan sağlanan kazançlar üzerindeki azami yüzde 55’lik vergi oranının yüzde 20 seviyesine indirilmesini değerlendiriyor. Maliye Bakanı’nın “dönüm noktası” ifadesiyle tanımladığı 2026 vizyonu kripto paralar üzerinden büyümeyi desteklerken Japonya’nın uzun süredir mücadele ettiği deflasyon gibi yapısal sorunlara da mali politikalar yoluyla çözüm arayışını kapsıyor.