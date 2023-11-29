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Portföyünde Milyonlarca Dolarlık Altcoin Tutan Piyasa Yapıcı Yeni Gelişmeyi Duyurdu!

Özet

  • DWF Labs 2024 için önemli bir duyuru yaptı.
  • Yenilikçileri geleceği şekillendirmeye çağırdı.
  • Web3 Kuluçka programında önemli detaylar var.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin dünyasında önemli bir piyasa yapıcı olan DWF Labs bugün yeni bir gelişmeyi duyurarak kripto para dünyasında heyecan yarattı. Ünlü piyasa yapıcı 2024 yılına yönelik olarak kuluçka programını duyurdu. DWF Labs bu hamlesiyle Web3 yenilikçilerini güçlendirecek. Böylece dev piyasa yapıcı kripto para piyasasına da önemli katkılar sağlamış olacak.

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Bitcoin ve Altcoin Yatırımcısı DWFLabs’in 2024 PlanıKatılımcıları Neler Bekliyor?

Bitcoin ve Altcoin Yatırımcısı DWFLabs’in 2024 Planı

DWF Labs, DWF Ventures ile işbirliği içinde, 2024 Web3 Kuluçka Programı’nın açılışını duyurmaktan heyecan duyduğunu açıkladı. Bu çığır açan girişim, Web3 alanındaki yeniliklere öncülük etmek isteyen ileri görüşlü inşacılar için tasarlanmış durumda.

Yapılan duyuruda kimlerin bu programa başvurabileceği de belirtildi. Web3 inovasyonunun ön saflarında yer alan erken aşama bir kurucu veya startup olanlar, DWF Labs’ın dönüştürücü yolculuğun bir parçası olabilecek. Program özellikle şu konularda çalışanların ilgisini çekmeyi hedefliyor:

  • Socialfi, ZK, Ticaret, Türev Piyasalar ve daha fazlasında Merkezi Olmayan Uygulamalar (Dapps).
  • EVM ve BTC ekosistemleri için altyapı.

Katılımcıları Neler Bekliyor?

DWFLabs’ın Web3 Kuluçka Merkezi’nde katılımcılar üç önemli alanda kapsamlı destek alabilecek. Bu alanlar şu şekilde ifade edildi:

  • Ürün Geliştirme: Yenilikçi çözümleri geliştirmek ve iyileştirmek için uygulamalı yardım
  • Mentorluk ve Danışmanlık: Web3 ortamının inceliklerini anlayan deneyimli mentor ve danışmanların rehberliği.
  • Pazara Giriş Stratejileri: Web3 inovasyonlarını başarılı bir şekilde pazara sunmak için içgörü ve stratejiler.

DWF Labs 2024 Web3 Kuluçka Programı için başvuru penceresinin de resmen açıldığını belirtti. Buna göre Web3’ün geleceğini şekillendirmek isteyen kurucu ve girişimcilerin 5 Ocak 2024 günü Türkiye saatiyle 11:00’a kadar başvurularını yapmaları gerektiği ifade edildi.

Bu kuluçka programı, vizyonerlerin Web3 fikirlerini DWF Labs’ın uzmanlığı ve desteğiyle gerçeğe dönüştürmeleri için eşsiz bir fırsat sağlayacak. Açıklamada ayrıca ister çığır açan Dapp’ler geliştirmeye dalmış olun, ister EVM ve BTC gibi önde gelen ekosistemlerin altyapısına katkıda bulunun, DWFLabs’ın inovasyon yolculuğunuzu ilerletmeye hazır olduğu vurgulandı.

Bu gelişme ünlü piyasa yapıcısının sadece Bitcoin ve altcoin’lere yatırım yapmadığını, aynı zamanda sektörün alt yapısının gelişmesi için de adımlar attığını gösteriyor. Kuşkusuz programın detaylandırılmış olması da alanda yer alan bireyleri destekleyici bir hüviyet taşıyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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