Popüler Altcoinde İlgi Azalıyor! Artan Geliştirmelerin Etkisi Olacak Mı?

Polygon (MATIC) kripto para sektörünün son zamanlarda en öne çıkan ağlarından biri. Starbucks ve Disney gibi büyük şirketlerle yaptığı işbirliklerinin sayısı, MATIC’in kitlesel çekicilik kazanmasına yardımcı oldu. Bu faktörlere rağmen son birkaç gündür balinaların MATIC’e olan ilgisinin azaldığı görüldü.

MATIC’de Devasa Transferler

Lookonchain’in verilerine göre FTX, 8 milyon MATIC ve 1.592 ETH’yi Coinbase ve OKX’e taşıdı. Ayrıca Polygon Ecosystem Growth’tan MATIC alan iki cüzdan, Binance’e 20 milyon MATIC yatırdı. Polygon Ecosystem Growth cüzdanı, 15 Kasım’da 217 milyon MATIC’i 70 cüzdana en yüksek fiyata aktardı.

Daha sonra MATIC’in fiyatı yaklaşık %22 oranında düştü. MATIC’in büyük borsalara olan önemli hareketi, artan işlem ve ayarlamaları tetikleyebilir. Polygon ağ içindeki stratejik hamlelerin sinyalini veriyor. Bu durum, projeleri ve işlem faaliyetleri etkileyebilir. Ancak önemli miktarda MATIC’in daha sonra aktarılması daha fazla şüpheciliğe yol açabilir. Bu tür işlemlerin kısa vadeli fiyat dinamiklerini etkileyebileceğinden yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Bu durum birçok analistler için ticaret stratejilerinde ayarlamalara yol açabilir.

Ancak MVRV oranı MATIC’in fiyatıyla birlikte düştü. Bu durum kârlı MATIC holder’larının sayısının azaldığını gösterdi. Ayrıca holder’lar için kötü bir haber olsa da MATIC fiyatı için iyi olabilir. Bunun nedeni karlılık eksikliği olduğu belirtiliyor. Holder’lara varlıklarını satma konusunda teşvik verilmeyebilir.

MATIC’de Önemli Gelişmeler

Bu aynı zamanda MATIC’in mevcut seviyelerini korumasına ve daha fazla düşmemesine de yardımcı olabilir. Ancak ağdaki yeni güncellemeler ve yükseltmeler fiyatın kuzeye doğru hareket etmesine yardımcı olabilir. Güncelleme, köprü ve uygun altyapı dahil olmak üzere Polygon’un zkEVM’sinin temel öğelerine önemli değişiklikler getiriyor. Bu değişiklikler RPC, sıralayıcı, eşitleyici ve veri tabanları gibi temel bileşenleri etkileyebilir.

Ayrıca güncelleme Websockets’te geliştirmeler ve çeşitli hata düzeltmeleri içeriyor. Uyumluluğu sağlamak ve yeni özelliklere erişmek için geliştiricilerin uygulamalarını düğümün, kanıtlayıcının ve köprünün en son sürümlerine güncellemesi gerekebilir. MATIC yazı kaleme alındığında 0,734013 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve son 24 saatte %2,56 gerilemişti.