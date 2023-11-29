Polygon (MATIC)

Popüler Altcoinde İlgi Azalıyor! Artan Geliştirmelerin Etkisi Olacak Mı?

Özet

  • Polygon (MATIC), Starbucks ve Disney gibi büyük şirketlerle yaptığı işbirlikleriyle dikkat çeken bir kripto para ağıdır, ancak son günlerde MATIC'e olan balina ilgisi azalmıştır.
  • FTX, Coinbase ve OKX'e önemli miktarda MATIC ve ETH transferi yaparken, bu transferlerin ardından MATIC'in fiyatı %22 düştü.
  • MVRV oranındaki düşüş, kârlı MATIC holder'larının sayısının azaldığını gösterirken, MATIC'in mevcut seviyelerini korumasına ve ağdaki güncellemelerin fiyatı etkileyebileceği belirtilmektedir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Polygon (MATIC) kripto para sektörünün son zamanlarda en öne çıkan ağlarından biri. Starbucks ve Disney gibi büyük şirketlerle yaptığı işbirliklerinin sayısı, MATIC’in kitlesel çekicilik kazanmasına yardımcı oldu. Bu faktörlere rağmen son birkaç gündür balinaların MATIC’e olan ilgisinin azaldığı görüldü.

İçerikler
MATIC’de Devasa TransferlerMATIC’de Önemli Gelişmeler

MATIC’de Devasa Transferler

Lookonchain’in verilerine göre FTX, 8 milyon MATIC ve 1.592 ETH’yi Coinbase ve OKX’e taşıdı. Ayrıca Polygon Ecosystem Growth’tan MATIC alan iki cüzdan, Binance’e 20 milyon MATIC yatırdı. Polygon Ecosystem Growth cüzdanı, 15 Kasım’da 217 milyon MATIC’i 70 cüzdana en yüksek fiyata aktardı.

Daha sonra MATIC’in fiyatı yaklaşık %22 oranında düştü. MATIC’in büyük borsalara olan önemli hareketi, artan işlem ve ayarlamaları tetikleyebilir. Polygon ağ içindeki stratejik hamlelerin sinyalini veriyor. Bu durum, projeleri ve işlem faaliyetleri etkileyebilir. Ancak önemli miktarda MATIC’in daha sonra aktarılması daha fazla şüpheciliğe yol açabilir. Bu tür işlemlerin kısa vadeli fiyat dinamiklerini etkileyebileceğinden yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Bu durum birçok analistler için ticaret stratejilerinde ayarlamalara yol açabilir.

Ancak MVRV oranı MATIC’in fiyatıyla birlikte düştü. Bu durum kârlı MATIC holder’larının sayısının azaldığını gösterdi. Ayrıca holder’lar için kötü bir haber olsa da MATIC fiyatı için iyi olabilir. Bunun nedeni karlılık eksikliği olduğu belirtiliyor. Holder’lara varlıklarını satma konusunda teşvik verilmeyebilir.

 

MATIC’de Önemli Gelişmeler

Bu aynı zamanda MATIC’in mevcut seviyelerini korumasına ve daha fazla düşmemesine de yardımcı olabilir. Ancak ağdaki yeni güncellemeler ve yükseltmeler fiyatın kuzeye doğru hareket etmesine yardımcı olabilir. Güncelleme, köprü ve uygun altyapı dahil olmak üzere Polygon’un zkEVM’sinin temel öğelerine önemli değişiklikler getiriyor. Bu değişiklikler RPC, sıralayıcı, eşitleyici ve veri tabanları gibi temel bileşenleri etkileyebilir.

Ayrıca güncelleme Websockets’te geliştirmeler ve çeşitli hata düzeltmeleri içeriyor. Uyumluluğu sağlamak ve yeni özelliklere erişmek için geliştiricilerin uygulamalarını düğümün, kanıtlayıcının ve köprünün en son sürümlerine güncellemesi gerekebilir. MATIC yazı kaleme alındığında 0,734013 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve son 24 saatte %2,56 gerilemişti.

You Might Also Like

Ayı Sezonunun Yıldız Altcoini 1 Dolar Olacak Mı?

Popüler Bitcoin Analisti Uyardı! Bu Altcoin Korkutuyor

Polygon Ağında Yeni Çılgınlık: Komisyon Ücretlerinde Rekor Seviyelere Ulaşıldı

Polygon Ekosisteminde Neler Oluyor? Milyonlarca Dolarlık MATIC Dağıtıldı

1 Polygon (MATIC) Kaç Dolar? Detaylı Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Shiba Coin Grafiği Alarm Veriyor, Hedef Kaç Dolar?
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Coin Grafiği Alarm Veriyor, Hedef Kaç Dolar?
SHIBA INU (SHIB)
Ünlü İsimden Kripto Paralara Çin Vurgusu: “Bitcoin’e Talep Artabilir!”
Kripto Para
4 Ünlü Yorumcunun Kasım Kripto Para Tahminleri
Kripto Para
Hazır Olun! Ünlü Şirket Yeniden Yükselişe Geçen Bitcoin İçin Rakam Verdi!
BITCOIN (BTC)
Lost your password?