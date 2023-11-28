Chainlink Staking v0.2 Nedir ve Neden Önemli? LINK Coin Geleceği

LINK Coin geleceğine dair özellikle son değerlendirme yazılarında bu staking konusunun öneminden bahsettik. Bitcoin fiyatı 38.200 doları aşmaya çalışırken Chainlink ekibi takvime uygun şekilde güzel haberi verdi. Önceki staking duyurusunu da heyecanla sizlere duyurmuştuk. Peki bu son hamle ne anlama geliyor?

Chainlink Staking v0.2 Nedir

Bugün, 28 Kasım’dan itibaren, mevcut v0.1 stakerları dokuz günlük Öncelikli Geçiş aşamasında ikinci versiyona taşınabilecek. 7 Aralık itibariyle önceden tanımlanmış uygunluk gereksinimlerini karşılayan LINK token stake etme fırsatına sahip olacak. Sonrasında da genel erişim aktif hale getirilecek. Bu Chainlink Staking v0.2 önceki stake havuzunun genişletilmiş halidir.

Staking, Chainlink Ağına yeni bir kriptoekonomik güvenlik katmanı getiren Chainlink Economics 2.0 ile hayatımıza girdi. O gün bu ilk defa duyurulduğunda LINK Coin için bu adımını dönüm noktası olduğundan bahsetmiştik.

Staking, düğüm operatörleri ve topluluk üyeleri gibi ekosistem katılımcılarının, oracle hizmetlerinin performansını stake edilmiş LINK ile desteklemelerini sağlıyor. Bu hem güvenliği artırırken hem de stakerlara ödül getiriyor. En önemli detaysa LINK Coin’in harika projenin “işe yaramaz tokeni” etiketinden kurtulmasını sağlıyor.

Üstelik stake havuzu 45 milyona genişlerken dolaşım arzının yüzde 8’i dolaşımda olmayacağı için borsalarda arz kıtlığı da olacak. Tüm bunlar LINK Coin fiyatının uzun vadeli performansını olumlu etkileyebilir.

Chainlink Staking v0.2’deki Yenilikler

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlatılan stake havuzunda birçok eksiklik vardı. Topluluğun geri bildirimleriyle Chainlink ekibi bazı yeni özellikleri v0.2 ile devreye alıyor. Bu umut verici çünkü havuz genişledikçe ve geliştikçe LINK Coin faydası, stake cazibesi de katlanarak artacak. Başlıca değişiklikler şunlar oldu;