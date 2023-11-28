Chainlink Staking v0.2 Nedir ve Neden Önemli? LINK Coin Geleceği

LINK Coin geleceğine dair özellikle son değerlendirme yazılarında bu staking konusunun öneminden bahsettik. Bitcoin fiyatı 38.200 doları aşmaya çalışırken Chainlink ekibi takvime uygun şekilde güzel haberi verdi. Önceki staking duyurusunu da heyecanla sizlere duyurmuştuk. Peki bu son hamle ne anlama geliyor?
Chainlink Staking v0.2 Nedir
Bugün, 28 Kasım’dan itibaren, mevcut v0.1 stakerları dokuz günlük Öncelikli Geçiş aşamasında ikinci versiyona taşınabilecek. 7 Aralık itibariyle önceden tanımlanmış uygunluk gereksinimlerini karşılayan LINK token stake etme fırsatına sahip olacak. Sonrasında da genel erişim aktif hale getirilecek. Bu Chainlink Staking v0.2 önceki stake havuzunun genişletilmiş halidir.
Staking, Chainlink Ağına yeni bir kriptoekonomik güvenlik katmanı getiren Chainlink Economics 2.0 ile hayatımıza girdi. O gün bu ilk defa duyurulduğunda LINK Coin için bu adımını dönüm noktası olduğundan bahsetmiştik.
Staking, düğüm operatörleri ve topluluk üyeleri gibi ekosistem katılımcılarının, oracle hizmetlerinin performansını stake edilmiş LINK ile desteklemelerini sağlıyor. Bu hem güvenliği artırırken hem de stakerlara ödül getiriyor. En önemli detaysa LINK Coin’in harika projenin “işe yaramaz tokeni” etiketinden kurtulmasını sağlıyor.
Üstelik stake havuzu 45 milyona genişlerken dolaşım arzının yüzde 8’i dolaşımda olmayacağı için borsalarda arz kıtlığı da olacak. Tüm bunlar LINK Coin fiyatının uzun vadeli performansını olumlu etkileyebilir.
Chainlink Staking v0.2’deki Yenilikler
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlatılan stake havuzunda birçok eksiklik vardı. Topluluğun geri bildirimleriyle Chainlink ekibi bazı yeni özellikleri v0.2 ile devreye alıyor. Bu umut verici çünkü havuz genişledikçe ve geliştikçe LINK Coin faydası, stake cazibesi de katlanarak artacak. Başlıca değişiklikler şunlar oldu;
- Yeni bir unbonding mekanizması aracılığıyla Topluluk ve Düğüm Operatörü Staker’ları için daha fazla esneklik sağlanırken, güvenli ve gözetimsiz bir tasarım korunuyor.
- Düğüm operatörü hissesinin kesilmesi yoluyla Chainlink Staking tarafından güvence altına alınan oracle hizmetleri için geliştirilmiş güvenlik garantileri.
- Chainlink Staking’in daha fazla servise genişletilmesi gibi gelecekteki iyileştirmeleri ve ilaveleri yinelemeli olarak desteklemek için modüler mimari.
- Gelecekte kullanıcı ücretleri gibi yeni harici ödül kaynaklarını sorunsuz bir şekilde destekleyebilen dinamik ödül mekanizması.
- Staking v0.2’nin lansmanında, sınırlandırılmış 45.000.000 LINK havuzu, topluluk üyeleri için 40.875.000 LINK tahsisatından oluşacak ve geri kalanı şu anda Chainlink Veri Beslemelerine hizmet veren Chainlink düğüm operatörlerine tahsis edilecektir. Topluluk Paydaşları, Erken Erişim ve Genel Erişim sırasında adres bazında en az 1 LINK ve en fazla 15.000 LINK stake edebilir. Bu aşamalar sırasında v0.2’ye girişin, sınırlandırılmış havuz boyutu nedeniyle garanti edilmediğini unutmayın. Düğüm Operatörü Stakerları en az 1.000 LINK ve en fazla 75.000 LINK stake edebilir.