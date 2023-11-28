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DeFi Platformu dYdX Topluluğundan 20 Milyon Dolar Değerinde Oylama

Özet

  • dYdX Chain topluluğundan önemli bir adım geldi.
  • Buna göre DAO oylaması ile kullanıcılara ödül teşviği açıklandı.
  • dYdX ekibinin Ethereum ağından Cosmos ekosistemine geçmesi dikkat çekmişti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Cosmos ekosisteminde yer alan ve kendi Layer-1 ekosisteminde hizmet veren dYdX Chain, bir DAO oylamasının ardından alınan karar doğrultusunda merkezi olmayan vadeli işlem trade protokolünde tam faaliyetlerin başlamasının ardından trade işlemlerinden elde edilen ödülleri kullanıcılara dağıtmaya başladı. dYdX Chain’in beta ana ağı 14 Kasım’da Cosmos ekosisteminde başlatıldı ve bu sürecin ardından 33’ten fazla paritede 20 kata kadar kaldıraçlı trade hizmeti başladı.

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dYdX İçin Süreç Nasıl Devam Ediyor?dYdX Ekibinden Dikkat Çeken Adımlar

dYdX İçin Süreç Nasıl Devam Ediyor?

dYdX Chain’in beta aşamasında stake ödülleri aktif olmasına rağmen trade ödülleri henüz dağıtılmıyordu ancak kullanıcılar protokolün komisyon ücretlerinin %100’ünü tahakkuk ettiriyordu. Bugün erken saatlerde yapılan DAO oylamasının sonuçlanmasının ardından trade ödülleri artık tamamen aktif hale getirildi. Ağda aktif olan doğrulayıcılar ve kullanıcılar için stake ödülleri USDC ve DYDX cinsinden ödenmeye devam ediyor.

İki hafta önce beta aşamasının başlatılmasından bu yana dYdX Chain ekosisteminin merkezi olmayan altyapısını yöneten dYdX Operations subDAO tarafından açıklandığı üzere protokol tarafında yaklaşık 14.000 işlemde toplam 1,86 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirildi.

Ele alınan süreçte şimdilik trade için sadece dört parite mevcut. dYdX Operations subDAO ekibi; BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD ve LINK/USD olmak üzere önümüzdeki haftalarda daha fazla paritenin ekosisteme ekleneceğini açıkladı.

dYdX Ekibinden Dikkat Çeken Adımlar

dYdX sürüm 4 için alfa ana ağı, Cosmos tabanlı blockchain ağının ilk lansmanı ile birlikte 26 Ekim’de başlatıldı ve daha önce sürüm 3’te Ethereum Layer-2 ölçeklendirme çözümü StarkEx’e güvenen önde DeFi vadeli işlem platformunun Cosmos’ta bağımsız bir Layer-1 ekosistem haline gelmesi için dikkat çeken bir geçişin sinyalini verdi.

Ethereum’dan dYdX Zincirine geçiş yapan kullanıcılar, Ethereum’da bulunan wethDYDX ve dYdX’in yerel token olan DYDX için ethDYDX tokenlerinin takasını kolaylaştıran tek yönlü bir köprü olan wethDYDX akıllı sözleşmesini kullandı. dYdX Vakfına göre şu sıralar dYdX Zincirinde 437 milyondan fazla ethDYDX köprülenmiş ve 16,45 milyon DYDX token stake ediliyor.

dYdX topluluğu bugün Chaos Labs tarafından önerilen altı aylık bir teşvik programının başlatılmasını da onayladı. Ele alınan program, dYdX Zincirinin erken kullanıcıları arasında dağıtılmak üzere 20 milyon dolar tutarında DYDX token tahsis ederek benimsenmeyi ve işlem hacmini artırmayı hedefliyor.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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