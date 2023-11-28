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Terra Luna Classic’te (LUNC) Bu Veri Çift Haneli Yükseldi! Fiyata Etkisi Ne?

Özet

  • Terra Classic (LUNC) nedensiz bir şekilde çift haneli artış göstererek dikkat çekti ve bu artışın arkasındaki nedenler inceleniyor.
  • LUNC fiyatı son 24 saatte %25'ten fazla artış gösterdi, 578 milyon dolar piyasa değerine sahiptir ve yüksek yanma oranıyla dolaşımdaki arz azalmıştır.
  • Yüksek yanma oranı ve artan sosyal hakimiyet, LUNC'un fiyat artışını desteklerken, geliştirme faaliyetindeki düşüş ve RSI'nın aşırı alım bölgesine yakın olması, fiyat düzeltmesi ihtimalini artırıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Terra Classic (LUNC) geçtiğimiz günlerde fiyatının çift haneli artış göstermesiyle dikkate değer bir performans sergiledi. Bu durum token’ın yanma oranının arttığı ve dolaşımdaki arzın azaldığı bir zamanda gerçekleşti. Ancak bu artışın arkasındaki tek neden LUNC’un yüksek yanma oranı mı yoksa dikkate alınması gereken başka şeyler mi var?

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LUNC’da Yakma EtkisiLUNC’da Veriler Yükselişte

LUNC’da Yakma Etkisi

Elde edilen verilere göre, LUNC fiyatının yalnızca son 24 saat içinde %25’ten fazla arttığı ortaya çıktı. Yazı kaleme alındığında Terra Classic, 578 milyon doların üzerindeki piyasa değeriyle 0,00009977 dolardan işlem görüyordu ve bu da onu 79. en büyük kripto para birimi yapıyordu. Bu artışın olası bir nedeni LUNC’un yüksek yanma oranı olabilir. Token’lar yakıldığında dolaşımdaki arzı azalır ve bu varlık daha değerli hale gelir. Luncmetrics analizi,  yalnızca son yedi günde 700 milyondan fazla LUNC token’ının yakıldığını gösterdi.

Toplamda şu ana kadar 78,24 milyardan fazla LUNC token’ı yakıldı ve bu da dolaşımdaki arzın 5,8 trilyona düşmesine neden oldu. Yüksek yanma oranının yanı sıra birkaç ölçüm de LUNC’un son fiyat artış trendini destekledi. Özellikle son 24 saatte işlem hacmi %1000’den fazla arttı. Sonuç olarak LUNC’un fiyat volatilitesi 1w de açık pozisyonda olduğu gibi yükseldi ve yükseliş eğiliminin devam etmesi ihtimalini artırdı.

LUNC’da Veriler Yükselişte

Ancak fiyatı yükselirken Blockchain etrafındaki geliştirme faaliyeti düştü. LunarCrush verilerine ilişkin analizi ayrıca LUNC’un sosyal hakimiyetinin ve pazar hakimiyetinin son 24 saatte sırasıyla %196 ve %28 arttığını ortaya çıkardı. Bir diğer yükseliş metriği de aynı dönemde iyileşen LUNC’un AltRank’ıydı.

Daha sonra boğa koşusunun devam edip etmeyeceğini daha iyi anlamak için Terra Classic’in günlük grafiğini kontrol etti. Analizlere göre, LUNC’un MACD’si yükseliş eğilimi gösterdi. Chaikin Para Akışı (CMF) da kuzeye doğru bir yol izleyerek yükseliş eğiliminin devam etme şansını artırdı. Bununla birlikte göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine yakındı. Bu da fiyat düzeltmesine neden olabilecek artan satış baskısının bir işareti.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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