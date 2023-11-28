7,6 Dolara Kadar Yükselebilecek Altcoin! BTC Tekrar Yükseliyor

BTC yazı hazırlandığı sırada 37.800 doları yeniden aştı ve yükselişine devam ediyor. Son direnç testinin ardından bu olumlu. Altcoinlerin yeni zirveler görebilmesi için kral kripto para biriminin 38.000 doları destek olarak koruması gerekecek. Peki 7,6 doları ve ötesini hedefleyen altcoin hangisi?

UNI Coin Yorum

Geride bıraktığımız haftada BTC fiyatının yeni zirvesiyle UNI Coin fiyatı 480 günlük direnç alanını başarıyla aştı. RSI bu hareketten önce yükseliş sapması oluşturdu ve öncü sinyali takip eden yatırımcılar pişman olmadı. Popüler kripto para analisti Rekt Capital fiyatın uzun vadeli kırılmanın ardından yeni zirveler görebileceğini söylüyor. Son piyasa değerlendirmesinde şunları yazdı;

“Uniswap bu makro piyasa yapısından bir kopuşun eşiğinde Bu modelin tepesini kırması ve yeni bir makro yükseliş trendine girmek için destek olarak geri alması gerekiyor”.

JJCycles ise uzun vadeli yükseliş hareketinin çoktan başladığını ve UNI Coin yatırımcılarının daha yüksek zirveler göreceğini söyledi. Öte yandan Uniswap hacim verileri etkileyici biçimde artıyor.

Aylık 16,50 milyar dolarlık işlem hacmi, 16,62 milyar dolarla Nisan ayından bu yana görülen en yüksek hacim. Üstelik henüz Kasım ayı sona ermediği için muhtemelen Nisan ayını geride bırakacağız ve yılın en aktif ayı olarak Kasım birincilik koltuğuna oturacak.

Diğer taraftan son 24 saatte yüzde 20’den fazla artan hacim 713 milyon dolara ulaştığı için mevcut ivmenin devamı Aralık ayında yeni zirvelere kapı aralayabilir görünüyor.

UNI Fiyat Tahmini

Haftalık grafikte yükselişi eğilimi bariz ve günlükte teyide ihtiyaç var. Ancak BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada sürpriz biçimde 38.100 doları aştığı için günlük grafikteki görünümünde yeniden yükselişe dönmesi muhtemel.

Elliot dalga sayımına göre beş dalgalı yukarı yönlü hareket tamamladı. Bu da eğer güçlü bir taleple yeni zirveler gelmezse fiyat düzeltmesi yaşanabileceğini söylüyor. Eğer günlük grafikteki teknik okuma olası BTC düşüşüyle desteklenirse 4,85 dolar seviyesi test edilebilir.

Ancak BTC artışı devam eden ve UNI Coin yeni zirveler hedeflerse 24 Kasım’ın en yüksek seviyesi olan 6,60 üzerindeki kapanışlar düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir. Bu da 7,6 dolara doğru güçlü bir ralliye sebep olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir..