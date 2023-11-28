Cardano (ADA)

Patlamaya Hazır Bomba Gibi! Yerinde Sayan Altcoin’de Büyük 3x Hazırlığı!

Özet

  • Cardano (ADA), teknik görünüm, topluluk desteği ve ağ gelişimine göre yön bulacağı kritik bir noktada bulunuyor.
  • Fiyat grafiğinde oluşan yükseliş ve düşüş fraktalı altcoin'in gelecek ay içinde 0,4 dolar direncini aşarak boğa koşusuna başlayabileceği işaret ediyor.
  • 0,4 dolar direncinin kırılamaması durumunda satış baskısını artırması ve fiyatın daha düşük destek seviyeleri çekilmesi mümkün.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Cardano (ADA), diğer birçok altcoin gibi ya muazzam kazançlar getireceği ya da daha sert bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabileceği kritik bir noktaya oturmuş durumda. Bu noktada fiyatın yükselmesi ya da düşmesi konusunda belirleyici faktörler teknik görünüm, topluluk desteği ve ağın gelişimi olacak.

İçerikler
Cardano Fiyat AnaliziFiyat Önemli Bir Talep Bölgesinin Üzerinde

Cardano Fiyat Analizi

Bu ayın başında kripto para borsası Gemini destekli bir medya platformu, projenin çok aşamalı geliştirme yol haritası da dahil olmak üzere Cardano ekosistemindeki geçmiş, devam eden ve gelecekteki geliştirme süreçlerinin ele alındığı dikkat çekici bir makale paylaştı. Söz konusu makalede yer verilen geliştirme süreçlerinin odak noktasında Cardano’nun yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli ve merkeziyetsiz bir ağa dönüştürülmesi yer alıyor.

Teknik açıdan Cardano’ya bakıldığında ADA‘nın fiyatının boğalar için önemli bir eşik olarak görülen 0,4 dolardaki direnç dışında 19 Ekim’den bu yana yukarı yönlü bir yörüngede hareket ettiği görülüyor. Bu durum, aşağıdaki fiyat grafiğinde de gösterildiği gibi fiyatın görünüşte aynı kalıplarda yukarı ve aşağı hareket ettiği bir yükseliş ve düşüş fraktalının oluşmasına yol açtı. Bir yükseliş fraktalında fiyat aşağıya ve ardından yukarıya doğru hareket ederek bir U modeli oluşturur. Popüler altcoin‘in fiyat grafiğine bakılındığında boğaların çoktan dizginleri ele geçirdikleri ve fiyatı 0,37 dolardaki kısa vadeli destekten toparlayarak 0,38 dolardaki mevcut fiyata getirdikleri görülüyor.

ADA’nın grafiğindeki Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi, önümüzdeki işlem seanslarında bir satın alım sinyali vererek yükseliş eğilimini güçlendirebilir. Alıcıların, özellikle ani geri çekilmelerden kaçınmak isteyenlerin bir satın alım emiri vermeden önce mavi MACD çizgisinin kırmızı sinyal çizgisinin üzerine çıkması için beklemeleri gerekiyor. 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (kırmızı) yükseliş trendini 0,381 dolarla sınırlıyor olsa da, fiyatın bu seviyenin üzerine çıkması 0,4 doların üzerini hedefleyen alıcıların yükseliş trendine olan güvenini artıracak.

ADA’nın kısa vadeli yükseliş görünümünde 0,4 dolar seviyesi satıcı yoğunluğunun olduğu bir başka belirleyici faktör olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılmasıyla olumlu duyguların artması ve 0,5 doların üzerine, ardından 1 dolara doğru bir kırılma görülebilir.

Öte yandan 0,4 dolar direncinin kırılamaması ve dolayısıyla yatırımcı güveninin azalması durumunda satış baskısının artması beklenebilir. Böyle bir senaryoda ADA’nın likidite toplamak ve bir sonraki kırılım için volatiliteyi artırmak amacıyla daha düşük destek seviyelerini hedefleyerek geri çekilmesi söz konusu olacaktır.

Fiyat Önemli Bir Talep Bölgesinin Üzerinde

IntoTheBlock‘un derlediği zincir üstü veriler Cardano’nun 0,37 dolar ile 0,38 dolar arasında değişen önemli bir talep bölgesinin üzerinde hareket ettiğini ortaya koyuyor. Bu bölgede 4.88 milyar adet ADA satın alan yaklaşık 166 bin cüzdan adresi bulunuyor. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez‘e göre Cardano, söz konusu bölgenin üzerinde kalarak minimum direnç ve güçlü destek ile önemli bir kırılım için güç topluyor.

Söz konusu bölge aşılacak olursa ADA’nın fiyatının yılın en yüksek seviyelerine yükselmesi için yeni bir yükseliş dalgasının oluşması beklenebilir. Bununla birlikte alıcıların 0,37 dolar seviyesinde fiyatın vereceği tepkileri dikkatle takip etmeleri gerekiyor çünkü fiyat bu desteğin altına düşecek olursa muhtemel bir toparlanamdan önce 0,34 dolara doğru düşüş olabilir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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