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İsabetli Analizleri İle Nam Salan İsimden Bitcoin’de Tetikleyici Bölge Vurgusu: 2x Geliyor!

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 2022 yılının sonuna yaklaşılırken piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin'de (BTC) yükseliş beklediğini söyledi.
15:36
24 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, 2022 yılının sonuna yaklaşılırken piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin‘de (BTC) kayda değer bir oranda yükseliş beklediğini söyledi. Analist, ayrıca BTC’de yeni alıcıların piyasaya girmesini sağlayabilecek tetikleyici bölgeye dikkat çekti.

Kritik Seviyenin Geçilmesi Ralliye Neden Olabilir

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, yeni bir strateji oturumunda 160 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in şu anda 2023’te yukarı yönde kırılabilecek bir yükseliş grafiği modeli ortaya koyduğuna dikkat çekti. Analiste göre BTC, düşen kama formasyonunun diyagonal direncini aşması halinde mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 108 oranında yükselebilir:

Bitcoin için 2023’te kırılmasını açıkça görmek isteyeceğiniz düşen bir kama yapısı söz konusu. Bu formasyon modelinin direncini kırdığımızda 35 bin dolara doğru bir ralli yapmak zorunda kalacağız.

Bitcoin’de Yeni Dibe Vurma Senaryosu

Öte yandan Poppe, kısa vadede Bitcoin’in 16 bin 600 dolardaki destek seviyesinin altına düşmesi halinde, en büyük kripto para BTC’nin Kasım ayında vurduğu mevcut ayı piyasasının en düşük seviyesinin biraz altına düşebileceğini belirterek yatırımcıları uyardı:

Bu düşük seviyeyi 15 bin 700 doların yeniden test edilmesine bakarak çıkardığımız sonucuna varabilirsiniz. Ve bence böyle bir fiyat düzeltmesinin gerçekleşeceği aşamaya geleceksek, bu düşük seviyenin (15 bin 700 dolar) süpürülmesi yani fiyatın bu seviyenin altına düşmesi söz konusu olabilir. Eğer 16 bin 600 dolar aşağı yönde kırılarak kaybedilecek olursa, 15 bin 500 doların altına inme ihtimalinin önemli olacağını düşünüyorum. Ve böyle bir düşüşün 15 bin 500 doların altına indiğini gördüğümüzde, bunun likidite arayan ve aynı zamanda piyasalara adım atan alıcılar için ciddi bir tetikleyici olacağını düşünüyorum.

Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin’in 16 bin 845 dolardan el değiştirdiği, 24 saatte yüzde 0,01 ile nötr bir fiyat hareketi yaptığı görülüyor.

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