Düşüş artık bitti mi? Sevinmek için erken ancak kısa vadede yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Peki hedefler?

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En büyük kripto para birimleri arasında yer alan bu altcoin kritik eşiği aştı. Peki sıradaki hedef neresi? Popüler akıllı sözleşme platformu 22 Eylül tarihindeki büyük güncellemenin ardından negatif bir performans sergiliyordu. Önemli destek bölgesini ihlal eden altcoin fiyatı şimdi yeniden direnci aşmış gibi görünüyor. İşte sıradaki hedef ve daha fazlası.

ADA Coin Yorum

Cardano son üç günde iyi bir performans sergiledi. Geçtiğimiz Cuma günü 0,34 doların altına yaşanan düşüşün ardından hafta sonu kısa vadeli bir ralli yaşandı. Yazı hazırlandığı sırada ADA Coin fiyatı 0,35 dolarlık destek seviyesinin üzerinde bulunuyor. Üstelik momentum yükseliş yönünde ve kritik 0,365 direnci şimdilik kırıldı. Kısa vadeli fırsatlar kovalayan yatırımcılar bu bölgenin kesin olarak kırılmasıyla alım yönlü pozisyon alabilir.

Ancak yine de günlük grafikte trendin düşüş yönünde olduğu görülüyor. Eski aralıktaki 0,44 dolar ve 0,4 doların altına inilmesi güçlü düşüş eğilimini başlattı. Şimdi ADA yatırımcılarının 0,365 dolar üzerinde kapanışlar yaparak 0,44 dolar ve üzerini hedeflemesi gerekiyor. ADA fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,369 dolarda bulunuyordu.

ADA Coin Grafik

Teknik göstergeler ve fiyat hareketi, 1 saatlik gibi daha düşük zaman dilimlerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. ADA alıcıları 0,33 dolarlık desteğe indikten sonra keskin bir geri dönüş başlattı. Talep de toparlandı ve ADA boğaları şu dakikalarda fiyatı daha ileri taşımak için mücadele ediyor. Beyaz kutu ile vurgulanan 0,355 likidite noktası birkaç gündür bir destek bölgesine dönüştü. Bu bölgenin hemen üzerinde, camgöbeği kutuyla sınırları çizilen kısa vadeli bir yükseliş emri bloğu vardı. Bu alanların her ikisi de %78,6 Fibonacci geri çekilme seviyesi (sarı) olan 0,358 dolara işaret ediyor.

RSI ve OBV yükseliş görünümünü kısa vadede destekliyor. Eylül ayının ortasından bu yana Cardano vadeli işlemlerindeki Açık Faiz yükselişte. Bu durum, açığa satış yapanların düşüş eğilimine güvenmeye devam ettiğini ve muhtemelen daha fazla short (düşüş beklentisi) pozisyonu açtığını gösteriyor. Peki vadeli işlemler tarafında düşüş bekleyenler ani bir ralli ile avlanabilir mi? Mümkündür geçmişte birçok benzer örneği görüldü. Ancak bu toparlanmanın BTC tarafındaki iyileşme ile desteklendiği unutulmamalıdır. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.500 dolara yakın hareket ediyor ve 19.000 dolara yeniden düşüş büyük ihtimalle ADA Coin alıcılarının cesaretini kıracak.