Sıcak Gelişme: Chainlink (LINK) Beklenen Müjdeyi Resmen Verdi

Fiyatı 20 doları hedeflemeye devam ederken ekip beklenen duyuruyu yaptı. Peki bu ne anlama geliyor? Chainlink hali hazırda popüler DeFi platformlarının fiyat beslemeleri dahil birçok alanda varlık gösteriyor. Blockchain tabanlı Oracle hizmetleri konusunda kriptoda tekelleşmiş durumda olsa da tek bir sorunu var. Bu sorun LINK Coin’in fayda üretimidir.

LINK Coin Müjde

Chainlink harika bir proje olsa da LINK Coin’in kullanım alanının sınırlı oluşu yatırımcıları eleştirilerini beraberinde getirmişti. Ancak aylar önce başlatılan stake havuzuyla holderların ellerindeki tokenler daha işe yarar hale getirildi. Şimdi de stake havuzu genişletiliyor.

Mevcut v0.1 stake katılımcılarının stake edilmiş LINK’lerini ve ödüllerini yeni sürüme geçirmeleri için dokuz günlük bir “öncelikli geçiş” dönemi bugün başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, erişim daha sonra sırasıyla 7 Aralık ve 11 Aralık’tan itibaren erken erişim ve genel erişim aşamaları yoluyla diğer katılımcılara genişletilecek.

Daha önceki gibi kullanıcı başına 15.000’e kadar LINK Coin stake edilebilecek. Chainlink Staking v0.2 dinamik ödül mekanizmasını da içerdiği için (daha önce bahsettiğimiz üzere) ilginin yüksek olması bekleniyor. Yüz milyonlarca dolarlık yeni stake imkanı dolaşımdaki arzın yüzde 8’ini ortadan kaldırıyor ve fiyat artışını destekliyor.