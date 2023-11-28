CHAINLINK (LINK)

Sıcak Gelişme: Chainlink (LINK) Beklenen Müjdeyi Resmen Verdi

Özet

  • Chainlink Staking v0.2, genişletilmiş 45 milyon LINK limitli havuzu ile yayına girdi.
  • LINK Coin fiyatı 14,45 dolarda bulunuyor.
  • Yüz milyonlarca dolarlık yeni stake alanı fiyat artışını destekleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Fiyatı 20 doları hedeflemeye devam ederken ekip beklenen duyuruyu yaptı. Peki bu ne anlama geliyor? Chainlink hali hazırda popüler DeFi platformlarının fiyat beslemeleri dahil birçok alanda varlık gösteriyor. Blockchain tabanlı Oracle hizmetleri konusunda kriptoda tekelleşmiş durumda olsa da tek bir sorunu var. Bu sorun LINK Coin’in fayda üretimidir.

LINK Coin Müjde

Chainlink harika bir proje olsa da LINK Coin’in kullanım alanının sınırlı oluşu yatırımcıları eleştirilerini beraberinde getirmişti. Ancak aylar önce başlatılan stake havuzuyla holderların ellerindeki tokenler daha işe yarar hale getirildi. Şimdi de stake havuzu genişletiliyor.

Mevcut v0.1 stake katılımcılarının stake edilmiş LINK’lerini ve ödüllerini yeni sürüme geçirmeleri için dokuz günlük bir “öncelikli geçiş” dönemi bugün başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, erişim daha sonra sırasıyla 7 Aralık ve 11 Aralık’tan itibaren erken erişim ve genel erişim aşamaları yoluyla diğer katılımcılara genişletilecek.

Daha önceki gibi kullanıcı başına 15.000’e kadar LINK Coin stake edilebilecek. Chainlink Staking v0.2 dinamik ödül mekanizmasını da içerdiği için (daha önce bahsettiğimiz üzere) ilginin yüksek olması bekleniyor. Yüz milyonlarca dolarlık yeni stake imkanı dolaşımdaki arzın yüzde 8’ini ortadan kaldırıyor ve fiyat artışını destekliyor.

You Might Also Like

LINK Coin Alım Seviyesinde Mi? Altcoinler Desteğe İniyor

Yarın Başlıyor! Bu Altcoin Devrim Niteliğindeki Aşamaya Geçiyor

315 Milyon Dolarlık Hamle! 28 Kasım ile 11 Aralık Tarihleri Arasında Bu Altcoine Dikkat

Altcoin Grafik Yorum: Yıl Bitmeden 20 Dolar Bile Olabilir

Altcoin’de Alarmlar Çalıyor! Piyasa Yükselişini Tetikleyen Altcoin’de Boğaların Gücü Tükendi Mi?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Follow:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı İspanya Hükümetinden Kripto Varlıklara Yönelik Vergi Adımı: Vatandaşlara Beyan Zorunluluğu Getirildi
Bir Sonraki Yazı Madencilik Şirketi Phonenix Group’un Halka Arz Süreci Talep Rekoru İle Dikkat Çekti
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: 1,5 Trilyon Dolarlık Şirketin Bitcoin ETF Başvurusunda Karar Çıktı
BITCOIN (BTC)
Terra Luna Classic’te (LUNC) Bu Veri Çift Haneli Yükseldi! Fiyata Etkisi Ne?
ALTCOIN
Upbit’in Sahibi Dunamu Şirketinin Gelirleri Neden Yüzde 81 Düştü? İşte Detaylar
Haberler
7,6 Dolara Kadar Yükselebilecek Altcoin! BTC Tekrar Yükseliyor
UNISWAP (UNI)
Lost your password?