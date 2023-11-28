Hukuk

İspanya Hükümetinden Kripto Varlıklara Yönelik Vergi Adımı: Vatandaşlara Beyan Zorunluluğu Getirildi

Özet

  • Agencia Tributaria, İspanyol vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir adım attı.
  • Yetkili kurum, yabancı borsalarda varlık saklayan vatandaşlardan varlık beyanı talep etti.
  • Buna göre İspanyol vatandaşlar varlık beyanı yapmak zorundalar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasalarında yasal düzenleme önlemleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Buna göre İspanya hükümeti tarafından alınan bir önleme göre İspanya vatandaşları, yerel olmayan kripto para borsalarında tuttukları kripto varlıkları 31 Mart 2024 tarihine kadar beyan etmek zorunda kaldı. Bu önlem İspanya hükümeti tarafından kripto varlıkların vergilendirilmesi için alındı.

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Vergi Düzenlemesinde Dikkat Çeken Detaylarİspanya’da Yasal Düzenlemeler Devam Ediyor

Vergi Düzenlemesinde Dikkat Çeken Detaylar

Kamuoyunda Agencia Tributaria olarak bilinen İspanyol Vergi İdaresi Ajansı, bu adıma yönelik ilk adımı 29 Temmuz 2023 tarihinde İspanya Krallığı’nın resmi devlet gazetesi olan Boletín Oficial del Estado’da ilan etti. Buna göre kurum tarafından yurtdışında saklanan kripto varlıklar için bir vergi beyannamesi formu olan 721 formunu yayınlandı.

Form 721 beyannamesi için başvuru süresi resmi olarak 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Mart günü sona erecek. Bireysel ve kurumsal vergi mükellefleri yönelik alınan bu karara göre 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile yurtdışında bulunan kripto hesaplarında saklanan fon miktarı sahipleri tarafından beyan edilmek zorunda.

Beyan zorunluluğu sadece kripto varlıklarında 50.000 euro ve üzeri tutarı aşan bireyler yabancı varlıklarını beyan etmekle yükümlendirildi. Varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklayan bireysel yatırımcılar da varlıklarını standart varlık vergisi formu 714 aracılığı ile bildirmek zorunda.

İspanya’da Yasal Düzenlemeler Devam Ediyor

Agencia Tributaria, son dönemlerde ülkede ikamet eden kripto varlık sahiplerinden vergi alma çabalarını artırarak dikkat çekiyor. Nisan 2023’te 2022 mali yılı için kripto vergilerini ödemeyenlere yönelik 328.000 uyarı bildirimi yaptı. Bildirim sayısı 2022’de 150.000 uyarı ile yıllık %40 oranında arttı. 2021’de ise ülkede sadece 15.000 bildirim gönderilmişti.

Ülke hükümeti, kripto piyasasına yönelik çalışmaları için çeşitli yasal düzenlemelerle proaktif bir şekilde hareket etmeyi tercih ediyor. Ekim ayında İspanya Ekonomi ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı ilk kapsamlı Avrupa Birliği kripto çerçevesi olan Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği’nin resmi olarak yayınlanan tarihten altı ay önce, Aralık 2025’te ülkede yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Kasım ayında, İspanya’nın başlıca mali düzenleyicisi olan Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu, kripto piyasasına yönelik tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile bir teknoloji sağlayıcısına karşı ilk davasını açarak bu konuda adım attı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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