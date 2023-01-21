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  •   Litecoin İçin Nefesler Tutuldu! LTC’de Gözler O Seviyede!

Litecoin İçin Nefesler Tutuldu! LTC’de Gözler O Seviyede!

Popüler altcoin'lerden Litecoin için nefesler tutuldu. Kripto para yatırımcıları LTC'de gözünü o seviyeye dikmiş durumda.
12:32
21 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Litecoin (LTC), 2022’nin sonlardan bu yana ara sıra yaptığı düzeltmelerle yükselişini sürdürüyor. LTC, geçtiğimiz birkaç hafta içinde 63 dolardan 91 dolara çıkarak yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı. Ancak 82,44 doları yeni bir desteğe dönüştürmeden önce kısa bir süre yatay işlem gördü. Yazım sırasında boğalar bu destekten güç alarak LTC‘yi 90 dolara getirmiş durumdalar. Altcoin’in önündeki en yakın direnç seviyesi 91 dolarda ve bu seviyenin geçilmesi yükselişin hız kazanarak devam etmesiyle sonuçlanabilir.

LTC Fiyat Analizi

12 saatlik fiyat grafiğinde Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) bir süredir ağırlıklı olarak orta noktanın hemen üstünde yatay hareket ettiği görülüyor. Bu, alım baskısının orta noktada güç kazandığını ancak sonrasında durağanlaştığını gösteriyor. Bu nedenle, mevcut piyasa yapısında boğaların üstünlüğü vardı.

Şu an için en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) 21 bin dolarlık bölgenin üzerinde kalması LTC’yi 91,34 dolarlık genel dirence doğru itmesi beklenebilir. Alternatif senaryoda ise ayılar boğaların fiyatı yukarı taşıma çabalarının önüne geçmesi ve LTC’yi 85,78 dolardaki destek seviyesini yeniden test etmek üzere aşağı itmeleri beklenebilir. Böyle bir durumda altcoin için bir sonraki destek seviyesi 82,44 dolarda oalcak ve bu seviyenin kırılması halinde fiyat 80,09 dolarda soluklanabilir.

Litecoin’in Aktif Adres Sayısı Düşüyor

Kripto veri platformu Santiment’e göre, Litecoin ağındaki aktif adreslerinin sayısı o zamandan bu yana küçük artışlar görse de 18 Ocak’ta sert şekilde düştü. Bunun olmasının ardından işlem haciminin düştüğü ancak daha sonra işlem hacminin volatilite gösterdiği görüldü. Dolayısıyla bu volatilite güçlü bir yükseliş ivmesinin önüne geçebilir.

Kısa vadeli yatırımcılar da 30 günlük MVRV (piyasa değeri/gerçekleşen değer) oranının nötr çizgiye yaklaşmasıyla kâr kaybıyla karşı karşıya kaldılar. Aslında, kısa vadeli yatırımcılar 18 Ocak’ta sert bir fiyat düşüşünün ardından kâr göremedi. Her şeye rağmen bu yazının hazırlandığı sırada kâra geçtikleri görülüyor.

Coinglass’a göre, LTC hafif bir yükseliş ivmesinden faydalanarak yükselebilir. Kripto paranın Açık Faizi (OI) 12 Ocak’ta zirve yapmasının ardından düşüşe geçti ve LTC’ye vadeli işlem piyasasından daha fazla para aktığını göstererek yükseliş ivmesini baltaladı. Ancak, OI 19 Ocak’tan itibaren kademeli olarak yükseldi. Yükseliş trendinin devam etmesi ve 91 dolardaki direncin geçilmesi halinde LTC’deki yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Ancak belirtildiği gibi Bitcoin‘in düşüşe geçmesi Litecoin boğalarının işini zorlaştıracaktır.

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