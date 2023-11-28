DOGECOIN (DOGE)

Yüzde 341’lik Alarm Çalıyor Alanındaki Kral Altcoine Dikkat! Dogecoin Artar Mı?

Özet

  • Dogecoin fiyat artışını destekleyen on-chain metrikler 0,1 dolara işaret ediyor.
  • Büyük yatırımcıların sayısı arttı ve yatırımcı karlılığı yükseliyor.
  • Bitcoin'in olası 38.000 dolar üstü testleri DOGE fiyatını hızla yukarı itebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki dalgalanma sürüyor ve BTC tekrar destekten toparlanmaya başladı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 37.432 doları aştı. Direnç testlerinin ardından BTC’nin hızlı yükselişler yaşamasına haftalardır alıştık. Peki Dogecoin özelinde son durum ne? Güncel tahminler ne yönde?

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Dogecoin Yükseliş SinyaliDogecoin Balina Hareketleri

Dogecoin Yükseliş Sinyali

9 Ekim dibinin ardından DOGE fiyatı yaklaşık yüzde 54 oranında arttı ancak 0,0815 dolar direnciyle mücadelesi sürüyor. Fiyat eğer bu direnç seviyesini aşabilirse 0,0876 dolar civarındaki son zirvesini daha ileri taşıyabilir. BTC fiyatındaki dalgalanma özellikle meme coinlerde hızlı kar satışlarını tetikliyor. 1,5 yıla yakındır zararla boğuşan yatırımcıların risk iştahı istenen seviyelere ulaşmış değil.

Kısa ve orta vadeli iyimserliği besleyen şey günlük grafikteki yükseliş kurulumudur. Bu golden cross yükseliş eğiliminin daha da sağlamlaşmasına yardımcı oluyor. MACD yükselişi destekliyor ve on-chain veriler olumlu.

Dogecoin adreslerinin yaklaşık %63’ü yeniden karlı hale geldi. Zararda olanların oranı yüzde 21,5 seviyesinde ve DOGE tutan adreslerin sayısında ciddi bir artış var. Bu durum yatırımcıların biraz daha rahatlamasına yardımcı olabilir.

Yükseliş senaryosunu destekleyen en büyük işaretlerden biri de geçtiğimiz hafta boyunca anormal biçimde artan yeni adreslerdi. Yüzde 341 oranında artış gösteren yeni adresler Dogecoin ekosistemine akın olduğunu söylüyor. Eş zamanlı olarak, aktif adres sayısında da yaklaşık %150’lik önemli bir artış oldu.

Dogecoin Balina Hareketleri

Büyük yatırımcılar arasındaki DOGE ilgisi de artıyor. Daha önce arzın yaklaşık %21’ini elinde tutan 73 büyük cüzdan vardı. Bu sayı şimdi her biri coinlerin %0,1 ila %1’ine sahip olan 81 büyük yatırımcıya yükseldi. Yeni dağılımda arzın yüzde 21,77’si büyük yatırımcıların elinde bulunuyor. Aylardır balina satışlarıyla baskılanan fiyatı düşünürsen son toparlanma artık dipten dönüşün başlamış olabileceğini gösteriyor.

Eğer Bitcoin fiyatı beklendiği üzere yeniden 38.000 doları aşarsa DOGE bu süreçte daha büyük kazançlar elde edebilir. İlk hedef psikolojik direnç bölgesi olan 0,1 dolar ve bunun üzerinde kapanışlar meme coin kralının ihtişamlı günlerini geri getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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