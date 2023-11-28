Adeta Sihirli Küre: Kripto Paraların Geleceğini Gösteren Metrik

2020 yılında Bitcoin henüz 7.000 dolar civarındayken yine aynı metrik büyük bir yükseliş sinyali göndermişti. Sihirli küre gibi görülen bu metrik çoğu zaman piyasalardaki etkileyici yükselişleri önceden tahmin edebiliyor. İyi haber şu ki yeniden aynı metrik yatırımcıların umudunu artıran sinyaller gönderiyor.

Kripto Paralar Artar Mı?

Popüler kripto para analisti CryptoCon tarafından dikkat çekilen sinyal Ichimoku Bulutu göstergesinden geliyor. Daha önce Bitcoin henüz 7.000 dolar seviyesindeyken 2020 ortasında yine benzer bir işaret gelmişti. Ertesi yıl Bitcoin fiyatı neredeyse 10 kata yakın yükseldi ve bu oldukça etkileyiciydi. Üstelik altcoinlerde yüzlerce hatta binlerce kata varan fiyat artışları da aynı dönemde yaşandı.

Ichimoku Bulutu sinyalleri söz konusu olduğunda bunu nadiren görüyorsunuz ve haftalık grafikte oluşuyor. Geçmişte doğru alım noktalarını haber verme noktasında iyi iş çıkaran bu gösterge henüz BTC için yolun başında olduğumuzu gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Hedefi

CryptoCon, 27 Kasım’da X hesabından yaptığı paylaşımda Chikou’nun dirençten çıkmasıyla fiyatın mantıken yeni zirvelere koşacağını söyledi. Analist ayrıca 2 ay önceden aynı sinyalin 38.000 dolar seviyesi için geldiğini ve bu bölgeye çoktan ulaştığımızı da ifade etti.

“Haftalık Ichimoku bulutu, gelecekte öngörülen çaprazlama ile son Bitcoin yükselişimizi 2 ay önceden bildirdi. Şimdi bir sonraki sinyalde yükselişimizin tamamlanmasını ve 43.000 dolarlık hedefin gerçekleşmesini bekliyoruz. Sonuncusu 7-11 hafta zaman aldı ve ortalama 10 hafta içinde hedefler geçekleşiyor. O halde Bitcoin fiyatının Ocak ayında en azından 43.000 dolara ulaştığını görmeliyiz.”

CryptoCon, 43.200 doların aslında en temkinli tepe nokta olduğunu da söylüyor. Ona göre muhtemelen 48.000 dolar seviyesinde gerçek bir yerel zirve göreceğiz.

“Arada biraz duraklama olsa bile, geleceğe bakan gösterge işimizin bitmediğini söylüyor!”

Ocak ayına denk gelen olası ralli hedefi aynı zamanda ETF kararlarıyla da aynı günlere işaret ediyor. Bloomberg uzmanları 10 Ocak tarihine kadar ETF onayına yüzde 90 ihtimal verdi ve yılların tecrübesine dayanarak bu iddialı yorumu yapabiliyorlar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.