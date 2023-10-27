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1 Yılın En Yüksek Seviyesinde! Google Trends Ters Köşesi! Piyasa Yükselirken Herkes Neden BTC Satmaya Çalışıyor?

Özet

  • Bitcoin (BTC) fiyatı son 7 günde %16 yükseldi.
  • Google'da "Bitcoin Sat" aramaları gözle görülür artış gösterdi.
  • Bitcoin Satın Al eğilimi düşerken, satış aramaları arttı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:35
27 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin (BTC) son yedi günde %16’lık yükselişi temsil eden 4.700 dolarlık fiyat artışı yaşadı. Yaşanan bu mini boğa rallisi, yatırımcıların google arama trendlerini de etkiledi ve coin’lerini satıp kar elde etmeleri isteyen yatırımcılara harika bir fırsat yarattı. Bu duruma bağlı olarak da Google’da “Bitcoin Sat” aramasında büyük bir artış gerçekleşti.

Bitcoin Satın Alım İlgisi Düşüyor Mu?

Bir web sitesi tarafından yapılan elde edilen verilere göre, ilginç bir şekilde, kripto para medya kuruluşlarının da belirttiği üzere “Bitcoin Satın Al” eğiliminde büyük bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Cointelegraph’a demeç veren web sitesi sözcüsü şu sözlere yer verdi:

Birleşik Krallık’ta ‘Bitcoin satın al’ aramalarındaki dikkat çekici artış, kripto para biriminin yeniden canlanmasıyla birleştiğinde, geleneksel finans kurumlarının dijital varlıklar dünyasına artan ilgisinin ve potansiyel etkisinin altını çiziyor.

Bunun yanı sıra, 27 Ekim tarihinde elde edilen verilere göre, bir yıl içinde “Bitcoin Satın Al” Google aramaları dünya trendlerinde bu hafta hala 47 puanda bulunuyor ve gözle görülür bir düşüş eğiliminde olabilir.

Herkes Neden Bitcoin Satmaya Çalışıyor?

Bununla birlikte, “Bitcoin Sat” aramalarına ise ilgi yükseliş gösterdi ve Google Trends’te 100 puana yükselerek 1 yılın en yüksek seviyesine geldi. Buna ek olarak, yalnızca 1 hafta önce puanı 70 puanla yılın en düşük değerlerinden bir tanesine sahipti, ancak yine de kitlesel olarak incelendiğinde “Bitcoin satın al” trendine oranla arama ilgisinde sahip olduğu büyük bir artış dikkat çekiyordu.

BTC fiyatı 16 ve 23 Ekim’de art arda Pazartesi günleri başlatılan iki ayrı söylemin ardından dedikodular eşliğinde gözle görülür bir biçimde arttı ve mini boğa rallisi yarattı. Spot Bitcoin ETF onayına ilişkin bu yükselişler “söylentiyi al, haberi sat” diye tanımlanan olaylar özelinde , satış için arama trendinin arttığı sırada ortaya çıktı.

Son olarak, “Bitcoin satmaya” yönelik aramaların 1 yılın en yüksek seviyesine geldiği nokta “nakitte” olan BTC yatırımcılarının yüzdesindeki artışla paralellik gösterdi. Bitcoin fiyatında ise düşüş devam ediyordu. Yazım saati itibariyle fiyat düştü ve 33.700 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

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