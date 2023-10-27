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Yapay Zeka Projelerine İlgi Artıyor: RDNT, FET ve AGIX Detaylı Grafik Analizleri

Özet

  • Yapay zeka projelerine ilgi giderek artıyor.
  • Özellikle Bitcoin yükselişinden sonra altcoin piyasasında canlılık yaşanıyor.
  • Üç farklı yapay zeka token grafiğinde de aynı formasyon yapısı var.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
21:15
27 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bitcoin yükselişi ile birlikte devam eden süreçte yatırımcıların ilgisi artık altcoin projelerine kaymaya başladı. Son olarak yapay zeka token’ları yatırımcılar tarafından ilgi görmeye başladı ve son günlerde ciddi değer kazançları meydana geldi. Peki piyasasının en büyük üç yapay zeka token’ın da son durum ne? Birlikte inceleyeceğiz.

Render Grafik Analizi

Yapay zeka token’ları arasında en yüksek piyasa değerine sahip RDNT token yatırımcısını mutlu etmeye başladı. İki saatlik grafikte yükselen kanal formasyon oluşumunda herhangi bir kırılım yaşanmaması ise özellikle vadeli işlem yatırımcılarını mutlu etti. Son saatlerde yaşanan düşüşle birlikte destek noktasına temas eden RDNT için bu alan dikkatle izlenmeli.

RDNT için iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,2363 / 0,2312 ve 0,2263 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,2363 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısının bozulmasına ve düşüşün ivme kazanmasına neden olur. RDNT için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,2431 / 0,2477 ve 0,2537 dolar seviyeleridir.

Fetch ai Grafik Analizi

Bir başka popüler yapay zeka token’ı FET için iki saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum yükselen kanal formasyonu oluyor. Son günlerde yapay zeka projelerine olan ilginin artması bu sektörde öne çıkan projelerin grafik yapılarını da paralel olarak etkiliyor. Ancak FET, RDNT gibi destek çizgisine henüz temas etmemiş ve yatırımcısına güven vermeye devam ediyor.

FET için iki saatlik grafikte dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 0,3113 / 0,2964 ve 0,2835 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,2964 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi yapının bozulmasına neden olur ve fiyat düşüşünü tetikler. FET için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,3236 / 0,3465 ve 0,3628 dolar seviyeleridir.

SingularityNET Grafik Analizi

Kripto para yatırımcılarının dikkatle takip ettiği bir başka yapay zeka token’ı ise SingularityNET projesinin yerel token’ı olan AGIX oluyor. İki saatlik grafikte yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor. Son olarak direnç seviyesinde satış gören AGIX için şimdilik destek seviyesine dikkat edilmeli.

AGIX için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,2116 / 0,2044 ve 0,1964 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,2116 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi bu yapının bozulmasına neden olur ve düşüş ivmesi hızlanır. AGIX için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,2191 / 0,2228 ve 0,2304 dolar seviyeleridir.

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