  4 Altcoin Sıralayan Piyasa Uzmanı: Haftalarca Sürecek Bir Altcoin Rallisi Kapıda!

Bitcoin‘in (BTC) 2021 boğa piyasasının ortasında hangi seviyede zirveyi göreceğini başarılı bir şekilde öngörerek paylaşan kripto para analisti Pentoshi, altcoin’lerin güçlü bir ralli için hazırlık yaptıklarını düşünüyor. Dahası analist izleme listesindeki 4 altcoin’i fiyat grafikleri ile birlikte yorumlayarak önemli seviyeleri işaretledi.

Analiste Göre 3-6 Hafta Sürecek Bir Altcoin Rallisi Yaşanacak

Anonim kripto para analisti Pentoshi, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından bazı altcoin’lerin kısa vadede altı haftaya kadar görece uzun bir süre boyunca yükseliş trendi içinde hareket edebileceklerini söyledi. Analist muhtemel bir altcoin rallisine yönelik öngörüsü için şunları söyledi:

Kısa vadede üç ila altı hafta süren mini bir altcoin sezonu yaşayacağımızı düşünüyorum. Ancak her zaman olduğu gibi, bu benim fikrim ve yanılabilirim. Şu anda bir altcoin rallisine işaret eden çok fazla işaret görüyorum ve bu işaretler ışığında ralli beklentimi destekleyecek nedenler için ayrı bir başlık açacağım.

Pentoshi’in İzleme Listesindeki Altcoin’ler

Öte yandan Pentoshi, izleme listesindeki 4 altcoin’i paylaştı ve her altcoin için önemli seviyeleri işaretledi. Analist, ilk olarak merkeziyetsiz türev borsası Injective (INJ) ile başlayarak “Mevcut seviyelerden alım yapmazdım. Tarihsel olarak güçlü dirence çok yakın bir noktada. INJ‘de alım yapmak için ya alttaki mor kutudan ya da üstteki mor kutudan temiz bir toparlanma beklerdim. Fiyatı bu şekilde iki bölge arasında sıkışıp kalmış olması onu alım için uygun yapmıyor.” dedi.

Analist, Rollbit‘in yerel varlığı RLB’yi yakından takip ettiğini ve daha yüksek bir tepe kaydetmesi halinde yükseliş trendinin teyit edileceğinin altını çizerek “Şu anda elimde hiç RLB yok. Yeni zirveler görebilmesi için üstteki mor kutuyu kırmasını bekleyeceğim, bu yüzden şimdilik dokunmuyorum.” dedi.

INJ ve RLB’nin ardından Polygon‘a (MATIC) bakan Pentoshi, Layer 2 ölçeklendirme çözümünün 0,70 dolar aralığına doğru ilerlediğine inanıyor. Analiste göre MATIC‘in kısa vadede 0,74 dolara kadar çıkma şansı var.

Pentoshi son olarak yapay zeka (AI) altcoin’i Fetch.AI‘nin (FET) önemli bir direnç seviyesini aştığını ve bir yükseliş trendinde göründüğünü söyledi. Analist FET için yaptığı değerlendirmede “Bence FET tüm zaman dilimlerinde harika görünüyor, direnç olarak hizmet eden kilit bir noktayı geri kazandı ve alttaki beyaz çizgiye daha yakın noktalardan alım yapmak isterdim ki burası sadece alım için başlangıç noktası olur.” dedi.