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2023’te Yüzde 930 Arttı ve Ralli Sürebilir! Binance’daki En İyi Kripto Paraya Dikkat

Özet

  • INJ Coin fiyatı bu yıl yaklaşık 10 kat arttı.
  • MACD ve günlük grafikteki golden cross yükseliş ihtimalini destekliyor.
  • Rallide 16,2 ve düşüşte 8,4 dolar test edilebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:30
27 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2023 yılında birçok kripto paranın tarihi dip seviyelerine indiğini gördük. Hacimsiz piyasalarda bu şaşırtıcı değildi. Ancak Binance borsasında işlem gören popüler bir altcoin şaşırtıcı şekilde zorlu piyasa ortamına aldırış etmeden neredeyse 10x yaptı. Peki sırada ne var? Yükselişin devamında olası hedef bölgeleri nereler?

En İyi Kripto Para

Eğer fiyat performansı en iyi kripto parayı belirlemede ölçüt olacaksa 2023 listesine INJ Coin kesinlikle girmeli. Ayı piyasasının saç yolduran ortamında tüm olumsuzluklara rağmen fiyatın %930 oranında artış yaşadığını gördük. 10 ay içinde yaşanan devasa ralliler fiyatın bu ay 10,4 dolara ulaşmasını sağladı. Eğer ralli devam ederse çok daha yüksek seviyelerde güçlü hedefler var.

INJ Coin 0,382 Fibonacci direnç seviyesini başarıyla aştı ve sıradaki direnç 16,2 dolarda bulunuyor. RSI şimdilik nötr olsa da MACD aylık grafikte ilk kez yükseliş sinyali verdi. Bu durum BTC fiyatı 34.000 dolar civarında oyalandığı için INJ Coin fiyatının daha da artabileceğin anlamına geliyor.

Boğalar mevcut şartlarda ralli düzeltmesinden önce 16,2 dolarlık kritik direnci hedefleyebilir.

INJ Coin Fiyat Yorumları

Peki fiyat bir sonraki direnci test etmeden önce BTC düşer veya INJ Coin yatırımcıları yoğun kar satışlarına başlarsa ne olacak? Bu senaryoda hedefler 8,4 ve 5,6 dolar civarında bulunuyor. Ana direnç hattı 6,4 dolarda bulunan 50 haftalık EMA ve bunun etrafında güçlü bir talep bölgesi oluşması beklenir.

Öte yandan günlük grafiğe baktığımızda daha fazla fiyat artışı ihtimalini destekleyen golden cross oluşumu var. MACD orta vadede yükseliş dese de günlük grafikte kısa vadeli geri çekilme ihtimaline işaret ediyor. Dört saatlik grafikte golden cross belirgin ve yükseliş hissiyatındaki yatırımcıların beklentisi destekleniyor.

Yıllıkta 10 kata yakın artan fiyat elbette BTC karşısında pozitif ayrıştı ve daha iyi performans gösterdi. O halde BTC paritesindeki duruma göz atmak da gerekebilir. INJ Coin, Bitcoin (BTC) karşısında %432’lik önemli bir artış kaydetti. Üstelik 0,00031 BTC’de bulunan güçlü direnç de aşıldı. Bu paritede de MACD yükseliş eğiliminde ve 0,000375 BTC ile 0,00047 BTC hedefleri test edilebilir.

Ancak direnç reddi gelirse 0,0002525 BTC ve 0,000175 BTC destekleri izlenecektir. Hülasa INJ Coin boğalarının bir gözü de BTC karşısındaki performansı izlemekle meşgul olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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