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  •   Ünlü Trader İddialı Kripto Para Tahminini Açıkladı, Hedef 2023 Sonu

Ünlü Trader İddialı Kripto Para Tahminini Açıkladı, Hedef 2023 Sonu

Özet

  • Rafal Zaorski yıl sonuna kadar BTC fiyatının düşeceğini söylüyor.
  • Phil Konieczny ise döngüsel fiyat hareketi nedeniyle daha derin dip beklemenin anlamsız olduğunu söylüyor.
  • BTC fiyatı 34.000 dolar üzerinde günlük kapanış yaptı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:42
27 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı son günlük kapanışını 34.000 doların üzerinde yaptı. BTC yazı hazırlandığı sırada 34.115 dolarda. Altcoinlerdeki zayıflamaya rağmen BTC daha yüksek seviyeleri koruduğu için yatırımcılar umutlu. Üstelik makro cephedeki rüzgarların etkisi azalırken bazı olumlu gelişmeler de oldu. Fakat tüm bunlara rağmen düşüş bekleyenler de var.

Ünlü Kripto Para Yorumcusunun Tahmini

Polonyalı kripto para uzmanı Rafal Zaorski sosyal medya hesabı üzerinden tartışma doğuran bir tahminde bulundu. Herkes temkinli kalmayı tercih ederken Rafal büyük yenilgi yaşama ihtimaline rağmen yıl sonuna kadar BTC fiyatının 35.000 dolardan düşeceğini söylüyor. Zaorski son BTC fiyat artışının boğa başlangıcı olmadığını savunuyor.

Birkaç yıl önce Rafal Zaorski Polonya’da “lider spekülatör” olarak tanındı. Milyonlarca doları nasıl kazandığını açıkça gösteren isim böylece popülerliğini daha da artırdı. Spot Bitcoin ETF onayının yaklaştığına dair iyimserliğin ortasında şimdi düşmesini beklediği fiyat için bir adım daha ileri gidip açığa satış pozisyonu açıyor.

Kısa süre içinde başlayacağını söylediği düşüşün 33.800 doların kaybıyla daha da şiddetleneceğini varsayan analist yükseliş bekleyenlere güleceğim dedi.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Rafal düşüş beklese de başka bir popüler analist Phil Konieczny döngüsel hareketler nedeniyle dışarıda kalmanın iyi bir seçenek olmadığını savunuyor. Nitekim 2020 yılında boğa sezonu başlamadan önce birçok yatırımcı daha derin dipler beklerken yükseliş başlamış ve onlar dışarda kalmıştı.

Konieczny halving’e sadece 185 gün kaldığını ve bu olayın ardından fiyatın tarihsel olarak daha yüksek zirvelere ulaşacağını söylüyor.

“Bu yazıyı, açgözlü insanları 8, 10 veya 12 bin beklemeye değmeyeceğinin farkına varmaları için yazdım. Bunun döngüsel, zamansal ve yüzdelik düşüşler olduğu söylendi. Ertesi gün büyümeye başladı. Birçok kişi beni eleştirdi, bazıları yorumlarını çoktan sildi. O yüzden bir sorum var. Hala 10 bini bekliyor musunuz?”

Peki Bitcoin 10.000 dolar olur mu? Eğer uygun şartlar oluşursa sıfır dolara bile olabilir ancak bunun gerçekleşme ihtimali nedir? Capo ve daha birçok popüler trader bunu yüksek ihtimal şeklinde değerlendirirken birçokları hayal olarak görüyor.

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