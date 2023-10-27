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Son 24 Saatte FLOKI Yüzde 140 Yükseldi: Memecoin Piyasasında Neler Oluyor?

Özet

  • 27 Ekim’de FLOKI %140’ın üzerinde bir artış yaşadı.
  • Bu yükseliş ile birlikte gözler tekrar memecoin projelerine çevrildi.
  • Yılbaşından bu yana piyasanın önde gelen memecoin projeleri yatırımcılarını üzmeye devam ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
16:40
27 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bitcoin fiyatının bu hafta 35.000 dolara kadar yükselmesi birçok altcoin’in de değer kazanmasına yardımcı oldu. Özellikle ralli dönemlerinde gözler memecoin projelerine çevrilirken bu hafta Floki (FLOKI) önderliğinde birçok proje yükselişe geçti. Bu yükseliş serüvenleri ile birlikte memecoin projelerinde rekabet yine artmaya başladı. Peki neler memecoin projelerinde neler yaşanıyor? Birlikte inceliyoruz.

FLOKI Neden Yükseliyor?

27 Ekim’de FLOKI %140’ın üzerinde bir artış yaşadı ve son beş ayın en yüksek seviyesi olan 0,00004261 dolar seviyesine yükseldi. Pazarlama taktikleriyle dikkat çeken memecoin, New York merkezli Grayscale Investments’ın NYSE Arca’da yeni bir spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunmasının ardından yükseliş fitili ateşlendi.

Son 24 saatte FLOKI’nin kazançları, TokenFi’nın 27 Ekim’de TOKEN’ı piyasaya süremsiyle birlikte destek aldı. Özellikle kullanıcıların TOKEN satın almak için FLOKI varlıklarını stake etmelerine izin verilmesi, bu yükselişte önemli bir rol oynadı.

FLOKI’nin devam eden fiyat rallisi, günlük göreceli gücünü (RSI) Ocak 2023’ten bu yana en aşırı alım seviyesine getirdi. Aşırı alım RSI seviyesi genel olarak bir düzeltme döneminden önce gelir. FLOKI’nin daha önce aşırı alım RSI seviyelerine sahip olması ciddi düzeltmelerin yaşanmasına neden oldu ve bu durum düzeltme ihtimalini ciddi oranda arttırıyor.

Memecoin Piyasasında Neler Yaşanıyor?

2023 yılında neredeyse tüm memecoin projeleri Bitcoin gibi üst sıralardaki kripto para varlıklardan daha az kazandırdı, hatta bazı projelerde yılbaşından bugüne (YTD) kayıplar yaşandı. Örneğin; en değerli memecoin projesi Dogecoin, 19 Ekim’deki Grayscale Bitcoin ETF duyurusundan bu yana %30 yükseldi. Bununla birlikte 27 Ekim itibariyle YTD getirisi, BTC’nin aynı dönemdeki %105’lik kazancına kıyasla sadece %1,3 olarak kaldı.

Memecoin projelerinde bu durumun bir istisnası ile Pepecoin oldu. Nisan 2023’de piyasaya sunulan ve o zamanda beri %500’ün üzerinde yükselen projeyi 27 Ekim’den itibaran YTD getirisi %425 olan FLOKI takip ediyor.

Kripto spekülatörleri genellikle kripto alanında risk duyarlılığının güçlü olduğu zamanlarda, minimum sürede maksimum getiri için memecoin projelerine büyük bir ilgi gösteriyor. Örneğin; 2020 ila 2021 arasında yaşanan kripto boğa piyasasında Dogecoin, Bitcoin’in %1.700’lük kazancına kıyasla %67.475’e kadar yükseldi.

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