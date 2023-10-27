Cardano (ADA) Alınır Mı? ADA Coin Fiyatı İçin Sıradaki Şey Ne?

Bitcoin fiyatı 34.000 dolar seviyesini korumaya devam etse de altcoinlerdeki risk iştahı bir nebze zayıflamış görünüyor. Yükselişe halen inanamayanlar doğru seviyede short pozisyonlarını açmak için bekliyor. 34.000 dolara kadar açığa satış yapanlar yükselişe yakıt olmuşken bu bölgeden böylesine büyük bir pozisyon fırsatı görecek miyiz? Bunu zaman gösterecek ve aylık kapanış BTC için oldukça önemli. Peki ADA Coin özelinde durum ne?

Cardano (ADA)

19 Ekim tarihinden bu yana arttı ve 0,3 dolarlık direnç alanına ulaştı. Haftalık grafikte fiyat 0,25 dolarlık yatay destek alanının üzerinde işlem görüyor. Yılın başından beri büyük ölçüde korunan destek seviyesi oldukça önemli. Haziran ayında kısa süreli destek kaybına rağmen fiyat toparlanmayı bildi. Ancak ADA Coin daha yüksek seviyeleri korumakta zorlanıyor.

Bugün fiyat 0,284 dolara düştü ve direnç alanında boğalar kolayca pes etti. Cardano eskisine nazaran çok daha fazla rakibe sahip ve ön plana çıkabilmesi, en büyük kripto paralar arasında yerini koruması için daha fazlasını yapmalı.

DJED ağ için önemli bir fırsattı. Bu algo stablecoininin mekanizması token ilgi gördükçe ADA Coin talebinin artmasına neden olacaktı. Ancak Cardano ekosisteminin stablecoini aradan aylar geçmesine rağmen beklenen ilgiyi görmedi. Terra’nın LUNA ve UST’si arasındaki ilişkiyi hatırlarsınız eğer DJED başarılı olursa LUNA Coin’e benzer bir devasa talep dalgası ADA Coin için görülebilir.

Cardano’nun birçokları tarafından başarısız görülen kurucusu Charles Hoskinson bu konuyla ilgilendiğini ve Djed stablecoin ekibini güçlendirdiğini söyledi. Haber akışı tarafından 2-5 Kasım Cardano Zirvesi önemli bir tarih olabilir. Bunun dışında ADA Coin cephesinde ciddi bir gelişme yok.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Günlük grafikteki okumalar bize azalan trend çizgisinin 18 Eylül’de kırıldığını gösteriyor. Bu direnç çizgisi yükselişin önünü kesen bir engeldi. Ancak yine de fiyat 0,3 dolarlık alanın üzerine çıkamadı. Mevcut durum uzun süredir dikkat çektiğimiz bir husus aslında kısa vadeli yatırımcılar baskı ve ADA Coin fiyatı uzun süredir dar aralıkta işlem görüyor. Traderlar da destek ve direnç noktalarında pozisyon alarak ADA Coin’den daha fazlasını beklememeyi tercih ediyor.

Cardano eskisi kadar uzun vadeli umutlar vermiyor ve akıllı sözleşme yeteneklerini kazandıktan sonra ağ bir talep patlaması da yaşamadı. Tüm bunlar ADA Coin’i kısa vadeli trade aracına çeviriyor. Eğer fiyat 0,3 doları aşabilirse, ağ yükseltmeleriyle ilgili yeni güzel haberler gelirse 0,38 dolar bölgesi test edilebilir. CryptoFaibik isimli analist kritik direncin aşılmasıyla sıkıcı fiyat hareketinin artık geride kalacağına inanıyor.

Öte yandan dirençten ret yiyen fiyatın 0,24 dolarlık desteğe çekilmesi eğer BTC izin verirse daha muhtemel görünüyor.