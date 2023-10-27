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Yatırımcıların Radarındaki Altcoin Bir Kez Daha Alev Aldı! Yüzde 323 Arttı!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) yakım oranı son 24 saat içinde %323 arttı.
  • Bu yakım oranıyla 68.11 milyon adet SHIB'in erişilemez cüzdanlara gönderildi.
  • Yakım oranındaki artış, ağın toplam arzını sürekli olarak azaltma hedefini yansıtıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:01
27 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yatırımcıların radarındaki altcoin’ler arasında üst sıralarda yer alan en büyük ikinci memecoin Shiba Inu (SHIB) son birkaç gündeki parabolik yükselişinden uzaklaşıyor olsa da yakım oranı artmaya devam ediyor. Devam eden fiyat konsolidasyonuna rağmen ağ hala çok güçlü bir yakım oranına sahip.

SHIB’in Yakım Oranında Bir Büyük Artış Daha

SHIB yakımlarını takip eden platform Shibburn‘den alınan veriler son 24 saatte toplam 68.11 milyon adet token’in erişilemez cüzdanlara gönderilmesiyle Shiba Inu’nun yakım oranının yüzde 323 arttığını gösteriyor.

Bu önemli SHIB yakım rakamı, ağın şu anda 579.89 trilyon adet SHIB olarak sabitlenmiş olan dolaşımdaki arzını sürekli olarak azaltma kararlılığının altını çiziyor. Mevcut yakım rakamıyla birlikte, şu ana kadar erişilemeyen cüzdan adreslerine gönderilen toplam SHIB adeti 410.64 trilyon adet SHIB olarak gerçekleşti.

Hafta başında kaydedilen yüksek yakım oranı rakamlarına fiyat yükseliş yaparak eşlik etti. Bir gecede yüzde 1,54 değer kaybetmesinin ardından 0,000007854 dolara oturan memecoin’in fiyatı alıcıların baskısı düşüş eğilimden önemli ölçüde ayrışmayı başardı. Her ne kadar ağın yakım oranı umut verici olsa da SHIB’in fiyatının son bir haftada kaydettiği yüzde 13’ün üzerindeki kazancını azaltmasını engelleyecek bir faktör olarak tek başına yeterli değil.

SHIB’in Yükselmesi İçin Dikkatle Takip Edilmesi Gereken Temel Trendler

Shiba Inu ve ekosistem token’leri üzerindeki işlemler arttıkça, yakım oranının daha fazla artması kaçınılmaz olarak öne çıkıyor. Kısa vadede yakım oranı üzerindeki etki beklendiği kadar verimli olmasa da, bu özel metrik ağın geleceği için hayati önem taşıyor.

Shiba Inu dünyasının SHIB’in ulaşması için sabırsızlıkla beklediği 0,01 dolar eşiğine kadar beslenebilmesi için yakım oranının artarak devam etmesi ve talepte sürekli bir artış gerekiyor. Bu noktada ise devreye Layer-2 ağı Shibarium giriyor.

Daha fazla merkeziyetsiz uygulamayı (dApps) bünyesine katma çabasıyla zaman içinde Shibarium’un SHIB’nin arzını azaltma konusunda bir kanal görevi görmede çok önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin üretilen işlem ücretlerinin bir kısmının erişilemez cüzdanlara gönderilerek yakılacak olmasına dayanıyor.

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