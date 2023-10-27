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Farklı Kripto Yorumcuların Görüşleri, Bitcoin (BTC) Yükselişi Bitti Mi?

Özet

  • Bitcoin fiyatının yükseliş eğilimini sürdürebilmesi için 33.000 doları test etmesi gerekebilir.
  • Birden fazla kripto yorumcusuna göreyse 32.000 dolar üstü kapanışlar düşüş tredinin tersine döndüğünü gösteriyor.
  • Altcoinlerdeki zayıflık kısa süreli düşüşün habercisi olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:18
27 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları bu haftaya son derece güzel başladı ve Ekim ayı tarihsel performansına yakışır şekilde yükselişle bitiyor. Aylık kapanışa günlerde kala Fed’in faizleri sabit bırakacağı beklentisi de %99,8 oranında kesinleşti. Peki Bitcoin fiyatı neden 35.000 doları kalıcı olarak aşamıyor? Yükseliş artık bitti mi?

İçerik Rehberi

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 33.967 dolardan alıcı buluyor. Altcoinlerdeki ralliler ise şimdilik durulmuş gibi görünüyor. Tarihsel olarak halving’e 180 gün kala piyasaların negatif seyretmesi beklenir ancak uzun süren aşırı satış dönemi nedeniyle içinde bulunduğumuz döngü farklı bir yol izleyebilir.

Material Indicators son X (eski adıyla Twitter) değerlendirmesinde henüz fiyatın nereye koşacağından emin olmak için erken olduğunu yazdı. Bekleyip görmek şimdilik tek seçenek gibi.

“Bir sonraki hareketin ne olduğunu görmek için bazı mumların gelişmesini beklememiz gerekecek. Tarihsel olarak, aktif işlem bölgesine en yakın likidite yoğunluğuna sahip olan taraf savaşı kazanır ve şu anda her iki taraftaki bu yoğunluklar teklif tarafına hafif bir avantajla çok yakın. Aylık mum kapanışından önce (veya sonra) bu seviyenin altındaki herhangi bir fitil, bu Boğa Piyasası kırılma girişimini geçersiz kılacağından 33.000 doların korunması önemli.”

Peki olumlu senaryoda BTC için tahmin edilen şey ne? Analiste göre 33.000 doların tekrar test edildiğini görebiliriz ve eğer buradan yeni bir tepki yükselişi gelirse 36.000 ve 40.000 dolar arasında yeni zirve göreceğiz.

Kripto Para Yorum

Michael Poppe ve Daan Crypto Trades gibi uzmanlar fiyat artışının devamından yanaydı. Rekt Capital ise son piyasa tahmininde 32.000 dolar üzerindeki kapanışları yükselişin devamına işaret ettiğini yazdı. QCP analistleri de haftalar önce aynı fiyat bölgesine dikkat çekerek düşüş trendinin tersine dönmesi için kapanışların izlenmesi gerektiğini söylemişti.

Credible ise iyimser yaklaşımıyla tanınan bir analist olmasına rağmen BTC fiyatının 24.000 dolarlık fiyat bölgesine indikten sonra 45.000 doları aşabileceğini söylüyor.

CME Group Bitcoin vadeli işlem piyasalarında oluşan fiyat boşluklarının birçok kez test edildiğini gördük. Düşüş tahmini paylaşan analistlerin temel motivasyonlarından biri de bu. Ancak parabolik rallilerde fiyat boşluklarının test edilmeme ihtimali de yüksek. Hülasa yatırımcıların net yön tayini için daha fazla beklemesi gerekiyor ve altcoinlerdeki devam eden değer kaybı kısa süreli bir geri çekilme ihtimaline işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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