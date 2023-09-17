  • CoinTürk
  •   Kriptoda Haftalık Takviminiz Hazır! Neler Olacak, Piyasayı Nasıl Etkileyecek? İşte Tüm Detaylar!

Kriptoda Haftalık Takviminiz Hazır! Neler Olacak, Piyasayı Nasıl Etkileyecek? İşte Tüm Detaylar!

Özet

  • Bu hafta Fed'in faizleri sabit bırakması bekleniyor.
  • Faiz tavanı ilanı için daha fazla gecikme görmemmeliyiz.
  • Kripto etkinlikleri sürüyor altcoinler özelinde gelecek açıklamalar fiyatları hareketlenebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:34
17 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto paraları da içine alan risk piyasaları Fed’in devam eden sıkılaşma politikası nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. ABD borsaları bir grup şirketteki ciddi toparlanmanın etkisiyle yükselse de kripto paralarda beklenen geri dönüş henüz başlamış değil. Nitekim Fed de henüz yolundan dönmüş değil. Peki önümüzdeki hafta kripto para yatırımcıları neler görecek?

Kripto Paralar Haftalık Takvim

İstisnasız her Pazar olduğu gibi bugün de kripto para piyasalarında önümüzdeki 7 gün boyunca yaşanacak önemli gelişmeleri ele alacağız. Makro cephede olacaklar, kripto özelindeki gelişmeler ve bunların piyasalara potansiyel etkileri. Malumunuz kritik Fed haftasına sadece saatler kaldı ve piyasa büyük ölçüde olacakları fiyatladı. Türkiye saatiyle gün gün yaşanacak önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir;

18 Eylül Pazartesi

  • 12:00 ve 15:30 ECB Üyeleri Konuşacak

19 Eylül Salı

  • 12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %5,3 Önceki: %5,5)
  • Real-World Asset Summit (LINK ve MATIC öne çıkan katılımcılar)
  • Philippine Blockchain

20 Eylül Çarşamba

  • 04:15 Çin Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • 21:00 ABD Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • Fed 3 Yıllık Faiz Tahminleri
  • 21:30 Fed Başkanı Konuşacak
  • Mainnet 2023 Etkinliği

21 Eylül Perşembe

  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 225K Önceki: 220K)

22 Eylül Cuma

  • 16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 47,9)
  • 16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 50,3 Önceki: 50,5)
  • ID Token Kilit Açılışı (3,89 Milyon $)

Kripto Yatırımcılarına Tavsiyeler

Makro cephede en önemli olarak Fed’in faiz kararı olacak. Çin sürpriz bir karar açıklarsa bu ciddi dalgalanmayı beraberinde getirebilir. Diğer taraftan blockchain etkinlikleri devam ediyor ve burada kripto para ekipleri önemli duyurular yapabiliyor. Altcoinler özelinde hareketlilik bu açıklamalarla tetiklenebilir. Özellikle ABD’de yapılacak Mainnet 2023 etkinliğine XRP, SOL dahil birçok ekibin katıldığını göreceğiz.

Fed orta ve uzun vadede piyanın yönünü belirleyecek. Çarşamba akşamı Powell’dan artık faiz tavanının ilan edildiğini duymalıyız aksi taktirde bu 1 Kasım toplantısına sarkacak. Böylece ikinci çeyrekten önce faiz indirimi ihtimali de net biçimde suya düşmüş olacak.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
En İyi Kripto Para Yorumcuların Güncel Tahminleri
En İyi Kripto Para Yorumcuların Güncel Tahminleri
Haftanın Hızlı Özeti! 7 Gündür Kripto Paralarda Neler Oldu?
Haftanın Hızlı Özeti! 7 Gündür Kripto Paralarda Neler Oldu?
17 Eylül Pazar Kripto Paralar Son Durum! Bitcoin ve Altcoinler Yorum
17 Eylül Pazar Kripto Paralar Son Durum! Bitcoin ve Altcoinler Yorum
Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kıyamet Gibi Uyarı! Kayıtsızlık Yazı, Hoşnutsuzluk Kışına Dönüşebilir!
Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kıyamet Gibi Uyarı! Kayıtsızlık Yazı, Hoşnutsuzluk Kışına Dönüşebilir!
Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Verileri Paylaştı: Kripto Para Borsalarındaki BTC ve ETH Arzı Düşüşte
Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Verileri Paylaştı: Kripto Para Borsalarındaki BTC ve ETH Arzı Düşüşte
Dünyaca Ünlü Psikolog’dan Kritik Kripto Para ve Banka Açıklaması! Kripto Paralar Bankaların Yerini Mi Alıyor?
Dünyaca Ünlü Psikolog’dan Kritik Kripto Para ve Banka Açıklaması! Kripto Paralar Bankaların Yerini Mi Alıyor?
Onlar Geri Döndü: Kripto Paralar Büyük Harekete Hazırlanıyor
Onlar Geri Döndü: Kripto Paralar Büyük Harekete Hazırlanıyor
Stablecoin Likiditesinin Kripto Piyasasına Etkisi! Analistten Detaylı Analiz!
Stablecoin Likiditesinin Kripto Piyasasına Etkisi! Analistten Detaylı Analiz!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023