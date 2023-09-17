Kripto paraları da içine alan risk piyasaları Fed’in devam eden sıkılaşma politikası nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. ABD borsaları bir grup şirketteki ciddi toparlanmanın etkisiyle yükselse de kripto paralarda beklenen geri dönüş henüz başlamış değil. Nitekim Fed de henüz yolundan dönmüş değil. Peki önümüzdeki hafta kripto para yatırımcıları neler görecek?

Kripto Paralar Haftalık Takvim

İstisnasız her Pazar olduğu gibi bugün de kripto para piyasalarında önümüzdeki 7 gün boyunca yaşanacak önemli gelişmeleri ele alacağız. Makro cephede olacaklar, kripto özelindeki gelişmeler ve bunların piyasalara potansiyel etkileri. Malumunuz kritik Fed haftasına sadece saatler kaldı ve piyasa büyük ölçüde olacakları fiyatladı. Türkiye saatiyle gün gün yaşanacak önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir;

18 Eylül Pazartesi

12:00 ve 15:30 ECB Üyeleri Konuşacak

19 Eylül Salı

12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %5,3 Önceki: %5,5)

Real-World Asset Summit (LINK ve MATIC öne çıkan katılımcılar)

Philippine Blockchain

20 Eylül Çarşamba

04:15 Çin Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

21:00 ABD Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

Fed 3 Yıllık Faiz Tahminleri

21:30 Fed Başkanı Konuşacak

Mainnet 2023 Etkinliği

21 Eylül Perşembe

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 225K Önceki: 220K)

22 Eylül Cuma

16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 47,9)

16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 50,3 Önceki: 50,5)

ID Token Kilit Açılışı (3,89 Milyon $)

Kripto Yatırımcılarına Tavsiyeler

Makro cephede en önemli olarak Fed’in faiz kararı olacak. Çin sürpriz bir karar açıklarsa bu ciddi dalgalanmayı beraberinde getirebilir. Diğer taraftan blockchain etkinlikleri devam ediyor ve burada kripto para ekipleri önemli duyurular yapabiliyor. Altcoinler özelinde hareketlilik bu açıklamalarla tetiklenebilir. Özellikle ABD’de yapılacak Mainnet 2023 etkinliğine XRP, SOL dahil birçok ekibin katıldığını göreceğiz.

Fed orta ve uzun vadede piyanın yönünü belirleyecek. Çarşamba akşamı Powell’dan artık faiz tavanının ilan edildiğini duymalıyız aksi taktirde bu 1 Kasım toplantısına sarkacak. Böylece ikinci çeyrekten önce faiz indirimi ihtimali de net biçimde suya düşmüş olacak.