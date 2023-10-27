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Tayvan’da Kripto Para Yasası İçin İlk Adım Atıldı! Tasarı Parlamentoya Sunuldu!

Özet

  • Tayvan parlamentosu, kripto para yasa tasarısının ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.
  • Tasarı kabul edilecek olursa Tayvan'da faaliyet gösteren tüm kripto para platformlarının izin başvurusunda bulunması gerekecek.
  • Yasa tasarısının ikinci görüşmeleri için henüz bir zaman çizelgesi belirlenmiş değil.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:58
27 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Tayvan‘da kripto para yasa tasarısı parlamentoya resmen sunuldu. Özel kripto para yasası, kabul edilip yürürlüğe girmesi halinde Tayvan’da faaliyet gösteren tüm kripto para platformlarının zorunlu olarak izin başvurusunda bulunmaları gerekecek. Kripto para yasasının ikinci görüşmeleri için henüz belirli bir zaman çizelgesi yok.

Tayvan’ın Özel Kripto Para Yasa Tasarısı İlk Görüşmeleri Geçti

Tayvan parlamentosunda ilk görüşme için resmi olarak bir kripto para yasası tasarısını sundu. Resmi kayıtlara göre kripto paraları düzenlemeye yönelik sunulan yasa tasarısı Tayvan parlamentosu Yasama Yuan’da ilk görüşmeleri geçti.

Özel yasayı ortaklaşa öneren Yasama Yuan üyesi Yung-Chang Chiang yaptığı açıklamada “Tasarının ilk görüşmelerinin ardından, kripto para endüstrisi için düzenleyici çerçeveye ilişkin tartışmalar bir sonraki aşamaya geçmiş oldu. Mali Denetim Komisyonu’nun (FSC) da kendi yasa tasarısı versiyonunu yasama organına sunabileceğini ve böylece toplumun çeşitli kesimlerinin süreç boyunca fikir birliğini daha da pekiştirmesine olanak sağlayacağını umuyoruz.” dedi.

Tayvan’ın FSC’si geçen ay kripto para sektörünün potansiyel bir endüstri birliği aracılığıyla kendi öz denetim kurallarını oluşturması için kılavuzlar yayınlarken, kanun koyucu bu tür önlemlerin yasal uygulanabilirlikten yoksun olduğunu belirtmişti. Chiang bu ayın başlarındaki bir parlamento oturumunda “Bu durumda, bu özel yasanın yetkisi altında, düzenleyici makamlar bu öz düzenleme kurallarını ihlal eden operatörlere idari cezalar uygulayabilir. Böyle bir özel yasa olmadan, düzenleyici kurumlar ceza verme yetkisinden yoksun kalacaktır.” demişti.

Yasa Tasarısının İkinci Görüşmeleri İçin Takvim Belirsizliği

Chiang ve diğer 16 milletvekili tarafından sunulan özel kripto para yasa tasarısı, Tayvan’da faaliyet gösteren tüm kripto para platformlarının izin alarak faaliyet göstermelerini zorunlu hale getiriyor. Platformlar gerekli izinleri alamayacak olurlarsa düzenleyiciler ülkedeki faaliyetlerini durdurmalarını emredebilecek.

Tasarının ikinci görüşmeleri için belirli bir zaman çizelgesi yok, ancak Chiang’ın ofisine göre ikinci görüşmeler Ocak 2024’ün sonuna kadar olmayabilir. Tayvan’daki tüm milletvekillerinin mevcut görev süresi önümüzdeki Ocak ayında sona eriyor.

Şu anda Tayvan’da FSC’nin Temmuz 2021’de kara para aklamayı önleme kurallarını getirmesinden bu yana kripto para hizmetleri sağlayıcılarının kara para aklamayı önleme yasalarına uymasını zorunlu. Bunun dışında kripto para endüstrisi ülkede büyük ölçüde düzenlenmemiş durumda.

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