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Bloomberg’e konuşan kripto para milyarderi ve Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Joe Biden yönetimindeki ABD’nin kripto para endüstrisine karşı düşmanca davrandığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Novogratz: Biden Yönetimi Kriptoyu Sevmiyor

Bloomberg’e röportaj veren Mike Novogratz, ABD’de Biden yönetiminin “kriptoyu sevmediğini” belirtti. Kripto para milyarderi kripto para endüstrisinin Washington’dan gördüğü düşmanca muamelenin nedenlerinden birisi olarak FTX’in ve kurucusu Sam Bankman-Fried’in çözülmesini işaret ederek şunları söyledi:

Artık ABD hükümetinin saldırısı altındayız. Biden yönetimi ve Demokrat Parti kriptoyu gerçekten sevmiyor. Kısmen de olsa Sam Bankman-Fried Joe Biden’ın en büyük bağışçısıydı. Demokrat Parti’nin de en büyük bağışçısıydı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile çok yakın bir ilişki içindeydi. Bu yüzden Demokratların sırtında yumurta küfesi taşıyor ve ‘Bundan kaçmalıyım’ diye düşünüyorlar. Ve bildiğiniz gibi ABD Senatörü Elizabeth Warren, ABD Senatörü Sherrod Brown, SEC Başkanı Gary Gensler gibi kripto karşıtı birçok isim var. Yaptıklarına Choke Point Operasyonu diyerek kriptoyu ezmeye çalışıyorlar.

Galaxy Digital CEO’su, kripto para topluluğunun her şeye rağmen yeniden enerjik olmasının kendisini yükseliş bekleyen tarafa ittiğini belirterek “Bu teknolojiyi seven, ona neredeyse dini bir coşkuyla inanan, olabildiğince güçlü bir kripto para topluluğuyla birlikte mücadele ediyoruz. Kurumsalların gelecek olmasından ziyade bu yüzden olabildiğince yükseliş bekleyen taraftayım. Yavaşlatılmış olsa da bu devrimi başlatan insanların yeniden enerjik olduklarını görüyorum.” dedi.

Orta Doğu ve Asya’da Kripto Para Dostu Yargı Bölgelerinin Sayısı Artıyor

Novogratz’a göre Orta Doğu ve Asya, ABD’nin sektöre düşmanca yaklaştığı bir dönemde dünyanın en kripto para dostu yargı bölgelerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor: