f Cardano (ADA) İçin Dudak Uçuklatan 24 Dolar Fiyat Tahmini! Yüzde 8000 Artış Bunlar Olmadan Mümkün Olmayacak! › COINTURK
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  •   Cardano (ADA) İçin Dudak Uçuklatan 24 Dolar Fiyat Tahmini! Yüzde 8000 Artış Bunlar Olmadan Mümkün Olmayacak!

Cardano (ADA) İçin Dudak Uçuklatan 24 Dolar Fiyat Tahmini! Yüzde 8000 Artış Bunlar Olmadan Mümkün Olmayacak!

Özet

  • Analistler, ADA fiyatının 24 dolar seviyesine yükselebileceğini düşünüyor.
  • 24 dolar fiyat hedefi, 870 milyar dolarlık piyasa değerini gerektiriyor.
  • Kripto paralar, önceki döngülere benzer şekilde hareket edebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
04:00
27 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Cardano‘nun yerel kripto para birimi ADA 20 dolarlık fiyat seviyesini aşabilir mi? Ayıların güçlerini kaybettiğine ve kripto paralarda uzun süredir hakim olan kışın sona erdiğine dair umutlar ve sesler artmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak, birçok analist yeniden tahminler üretmeye başlamış görünüyor.

Bu tahminlerden biri ki belki de içlerinde fazla iyimser olanlardan bir tanesi, ADA’nın kısa süre önce başlayan uzun vadeli rallisinde zirve noktasının 24 dolara kadar yükselebileceğini öne sürüyor. Anlaşılması açısından bahsetmek gerekirse, ADA geçmişte 91 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olduğunda yalnızca 3 doların biraz üzerinde ATH seviyesine ulaşabilmişti.

24 Dolar Gerçekçi Mi?

Her şeyden önce, geçmişte de imkansız olarak görülen bazı kripto fiyat tahminlerinin gerçeğe dönüşene kadar anlamsız olarak adlandırıldığını belirtmek faydalı olabilir. Buna bağlı olarak, tahminlere konu olan ADA için bahsedilen 24 dolar fiyat seviyesine ulaşılması adına ne gerekeceğini konuşabiliriz.

Öncelikle ADA fiyatının 24 dolara kadar yükselmesinin önünde duran en büyük engel market hacmiymiş gibi görünüyor. Böyle bir fiyatın günümüz şartlarında gerçekleşmesi adına 870 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olması gerekmekte.

Bahsedilen 870 milyar doların son boğa döneminde elde edilen zirve noktasının 9,5 katı olduğunu belirtmek faydalı olabilir. Bahsedilen bu seviye Cardano için oldukça zor bir hedef olsa da kripto paraların büyük çoğunluklarca benimsendiği bir ortamda kesinlikle imkansız olmayacaktır.

Cardano’nun güncel yazım tarihi itibariyle 10 milyar dolarlık bir piyasa değerine bulunuyor. 24 dolarlık fiyat seviyesine ulaşması için bahsedilen market hacmi olan 870 milyar dolarlık hedefe ulaşmadan önce aşması gereken bir çok engel varmış gibi görünüyor. Bazıları kişiler bahsedilen değerlerin en azından şimdilik gerçekçi olmayan birer hedef olarak görebilir.

ADA Coin’in Geleceği

Büyük kripto para birimlerinin fiyatlarında birbirlerine benzer eğilimler görülmüştür. Kripto paralarda, önceki boğa süreçlerine kıyasla kendisinden sonra gelen her döngü zirvesinde ikiye, hatta üçe katlama eğilimi görülmüştü.

Yaşanabilecek sıradaki boğa koşusunda da aynı senaryo tekrarlanırsa, yatırımcılar bir sonraki zirvenin belki de 24 dolarda değil ama yaklaşık 6 ile 8 dolar fiyat aralığında olmasını bekleyebilirler. Bu seviye beklenenin üzerine de çıkabilir.

ADA’nın kısa vadeli fiyat performansı göz önünde bulundurulduğunda, uzun süredir var olan destek seviyesinden sıçradıktan sonra zaten elde ettiği fiyat noktasıyla paralellik gösteriyor. Yazım saati itibariyle ADA 0,293 dolardan işlem görüyordu ve bu da bahsedilen destek seviyesinden yaklaşık %22’lik yükseliş anlamına geliyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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