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Kritik Gelişme: ABD Binance ve FTX Hakkında Açıklama Yapacak! Dakikalar Kaldı!

FTX satışıyla alakalı önemli açıklamalar bekleniyor. CFTC bunu soruşturmaya başlamıştı.
20:56
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcıların ana gündem maddesi FTX satışı ve bu konuda her geçen dakika yeni kritik bilgiler geliyor. Son durumu kısaca özet geçmemiz gerekirse Binance halen FTX’in verilerini inceliyor (bilanço vs) bu incelemenin önümüzdeki 34 saat içinde tamamlanması bekleniyor. Ve ardından kesin bir satış konusunda açıklama yapılacak. Fakat önümüzdeki dakikalarda oldukça önemli bir gelişme daha var.

ABD FTX Açıklaması

Saat 22:00’da CFTC Komisyon Üyesi Caroline D. Pham Kripto, Karbon ve Diğer CFTC Düzenleyici Öncelikler konulu Birinci Yıllık Vadeli İşlemler ve Türev Hukuku Sempozyumu’nda açıklamalar yapacak. Dün akşam saatlerinde CFTC son dakika olarak FTX satışıyla alakalı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu henüz davaya dönmemiş olmasa da sürecin uzaması ihtimali kripto para yatırımcıları tedirgin ettiği için ciddi satışlar gördük.

İyi haber şu Genesis, Amber Grup ve daha birçok şirket FTX veya Alamada’ya ciddi bir para kaptırmadıklarını açıkladı. Bu zincirleme iflas ihtimalini düşürdüğü için pozitif bir gelişmedir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

CFTC üyesi bu akşam soruşturmanın detaylarıyla alakalı daha fazla bilgi verebilir. Eğer soruşturma hızlı biçimde sonuçlandırılır ve Binance satın alma anlaşmasından vazgeçmezse bu en azından FTX kullanıcılarının içerideki paralarını alabileceği anlamını taşıyor. Bununla birlikte yukarıda belirttiğimiz gibi zincirleme iflas tehlikesi taşıyan şirketlerin yaptığı olumlu açıklamalar da fiyatı yukarı çekebilir. Şimdilik CFTC’den gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 17.000 dolarda bulunuyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 843 milyar dolara kadar düştü. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise ciddi anlamda artmadı. Bu durum yatırımcıların daha fazla düşüş endişesi taşıdığını gösterebilir. Son 24 saatte 900 milyon dolara yakın pozisyon tasfiye edildi. Bunun %73’lük kısmını long pozisyonlar oluşturuyordu. Saat 22:00 itibariyle gelmesi muhtemel açıklamalar 16.800 dolar desteğinin de kaybedilmesine neden olabilir. Bazı yatırımcılar şimdiden son ayı piyasaları için 14.000 dolarlık bir dip önermeye başladı.

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