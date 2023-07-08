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Önde gelen on-chain (zincir üzeri) veri platformu Santiment, dev altcoinler arasında üst sıralarda yer alan Ripple’ın XRP’sinin ve Cardano’nun ADA’sının kripto para piyasasını vuran son satış dalgasının ardından kısa süre içinde toparlanma ihtimallerinin diğer altcoin’lere göre çok daha yüksek olduğunu belirterek yakında yükselebileceklerini bildirdi.

Santiment: Diğerlerine Göre Daha Pozitif Noktadalar

Santiment tarafından paylaşılan verilere göre, geçen hafta piyasayı vuran yüksek miktardaki kar satışlarının ardından birçok altcoin şu anda zararına satılıyor. XRP ve ADA da bunlar arasında yer alıyor.

Zincir üzeri veri platformu, her iki altcoin’de son dönemde görülen düşük fiyatlarına rağmen diğerlerinden daha çok satış baskısıyla karşı karşıyalar ve bu durum XRP ve ADA’yı diğer altcoinler‘e göre daha pozitif bir noktaya itiyor. Santiment’e göre her iki altcoin’in de hızla toparlanarak üzerlerindeki ölü toprağı atabilme ihtimalleri oldukça yüksek.

XRP ve ADA’da Son Durum

Haftalık fiyat grafiğinde yaktığı kırmızı mumla yüzde 6,5’in üzerinde düşen ADA, biraz toparlanmasının ardından 5 Haziran’dan bu yana değerinin yüzde 3,27’sini kaydetti. Geçen haftadan bu yana yüzde 4,43 düşen ADA, bu yazının hazırlandığı sırada 0,285 dolardan el değiştiriyor.

Ripple’ın ihraç ettiği XRP ise geçen haftadan bu yana Cardano’nun ADA’sından daha sert düşüşe tanık oldu. Düşüş, 2 Temmuz’da kaydedilen yüzde 4,72’lik bir yükselişin ardından geldi. 5 Temmuz’a kadar değerinin yüzde 3,62’isini kaybeden popüler altcoin’deki düşüş devam ederken o zamandan bu yana değerinin yüzde 2’sini kaybetti.

XRP, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,40 yükselişle 0,4683 doladan işlem görüyor ve 2 Temmuz’dan bu yana değerinin yüzde 5,49’unu kaybetti.