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Yatırımcıların takip ettiği popüler bir analist herkesin bildiği ve piyasa değerine göre en büyükler arasında olan altcoin için konuştu. Tahminleri pek iyimser değil ve kayıpların devam edeceğini düşünüyor. Bitcoin öncülüğünde bugün toparlanan kripto para piyasaları için %50’ye varan yeni düşüşler konusunda uyaran analistler var. Cowen ise bu altcoin özelinde çok daha büyük kayıp bekliyor.

ADA Coin Yorum

Yeni bir YouTube videosunda Cowen, 778.000 abonesine Ethereum (ETH) rakibinin çok daha büyük kayıplar yaşayabileceğini söyledi. Analist ayrıca Cardano’nun henüz ilk ayı piyasasında olduğu kadar düşmeyişine de dikkat çekiyor. Aslında birçok altcoin önceki ayı sezonlarına göre daha az kayıp yaşadı. Geçmişte %95’i aşan yaygın altcoin erimelerine alışmıştık. Cowen şunları söyledi;

“Burada anlatmaya çalıştığım nokta, Ethereum’un ilk döngüsünde, ilk büyük ayı piyasasında %95 civarında düşüş yaşadığı, değil mi? Ama ADA ilk ayı piyasasında neredeyse %99 düştü, değil mi? Yüzde 98,75 gibiydi. Diyelim ki ADA’nın bu ayı piyasasında kayıpları azalıyor ve %98 düşmek yerine Ethereum‘un bir döngü gerisinde kalıyorsa %95 düşmesi gerekir. Yani bence 0,1 ve 0,2 dolar aralığında bir seviyeye kadar inecek.”

Cowen, ADA‘nın “2023’te” 0,10 ila 0,20 dolar arasında bir dip oluşturmasını bekliyor. Cardano yazı yazıldığı sırada 0,31 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre dokuzuncu sıradaki kripto para Bitcoin’in yükselişiyle bugün %4 artış yaşadı.

Cardano Geleceği

Bugünlerde Cardano için işler tam olarak yolunda gitmiyor. Ekosistemindeki en büyük projelerden biri olan Ardana havlu attı. Buna gerekçe olarak da Cardano platformunun akıllı sözleşme geliştirmek için yeterince iyi olmadığını söyledi. Ayrıca maddi olarak yeterince desteklenmediklerini de söylediler. Bu Cardano için hiç iyi değil çünkü hatırlarsanız Haskell diliyle kodlamanın zorluğu geçtiğimiz yıl Hoskinson’un başına bela olmuştu. Birçok kripto uzmanı Cardano’nun böylesine zor bir dil ile yeterince geliştirici çekemeyeceğini söyledi. Nitekim öyle de oldu. Ağdaki akıllı sözleşme sayısı artsa da gerçekten ilgi gören ve fayda üreten projelerin sayısı parmakla sayılıyor.

Öte yandan Solana, Avalanche ve diğer Ethereum rakiplerinde geliştirici ilgisi çok daha fazla, eğer Hoskinson ve ekibi ağda gerçekten başarılı ve ilgi gören projeleri başlatamazsa bu durum onun popülerliğini önemli ölçüde etkiler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.