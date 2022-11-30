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Bu Ülke Dünyanın En Büyük Futbolcusuna Sahip! Peki Fan Token’ları Ne Durumda?

Fan token'ları için Dünya Kupası'nın tetikleyici olması bekleniliyordu. Turnuva ilerledikçe gelişmeler pek de yatırımcıların istediği şekilde olmadı.
20:40
30 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FIFA dünya kupasının başlangıcından bu yana, Futbol Taraftar token’ları agresif bir düzeltme aşaması yaşadı. Bununla birlikte, volatilite, hacim de artmış durumda ve bu durum taraftara token’ının avantajlarıyla alım satım fırsatları sunmuştu. Şu anda FIFA maçları tüm hızıyla devam ediyor ve en iyi takımlarla ilişkili token’lar önemli bir büyüme sağlayabilir.

Arjantin Fan Token’ı İçin Son Durum

Taraftar token piyasasındaki son düzeltmenin ortasında, Arjantin Futbol Federasyonu Taraftar Token’ı önemli bir düşüşe tanık oldu. Sonuç olarak, token fiyatı 8,8 dolar direnç seviyesinden 3,63 dolarlık mevcut fiyatına düşerek iki hafta içinde çok büyük bir kayıp yaşadı.

Ayrıca, bu keskin düşüş 27 Kasım’da önemli bir birikim bölgesi olan 4,51 dolar ve ardından gelen 4,26 dolar seviyesini kırarak yakın vadede daha fazla kayıp yaşanmasına sebep oldu. Bununla birlikte token, hacim aktivitesinde bir azalma yaşayarak %3,6’lık bir gün içi kayıp sergiledi.

Bu daha düşük hacim, düşüş momentumunun tükendiğinin ve fiyat için yaklaşan bir tersine dönüşün habercisi olabilir. Bu nedenle, potansiyel toparlanma, fiyat sürdürülebilirliğini teyit edebilmek için kırılan eski desteği yeniden test edebilir.

Bu nedenle, ARG 4,26 doların altında kalmaya devam ederse, uzun süreli bir düşüş fiyatı 3 dolara çekebilir. Her halükarda, alıcılar taraftar token’ını 4,5 doların üzerine çıkarırsa, düşüş hareketi geçersiz hale gelebilir.

Arjantin Taraftar Tokenının (ARG) Faydaları

Socia uygulaması (taraftar token’ının yaratıcısı) Arjantin Futbol Federasyonu ile işbirliği içinde Arjantin Futbol Federasyonu Taraftar Token‘ını başlattı. Taraftar token’ı, Arjantin taraftarlarının milli takımla daha zengin ilişkilere sahip olmasını sağlayabilir.

Token sahiplerinin deneyimleyebileceği ödüllerden bazıları, takımı etkileyen resmi anketlerde oy kullanma hakkı, gol marşlarını seçme, soyunma odaları için tasarımlar, heyecan verici ödüller içeren maç tahmin oyunları, ücretsiz maç biletleri vb. oldu.

Son olarak indikatörler üzerinde bir inceleme yapacak olursak;

RSI: Aşırı satım bölgesine girmenin eşiğindeki günlük RSI eğimi, traderların satıcılardan fazla işlem yaptığını gösterebilir ve bu da yükseliş momentumunun artmasına neden olabilir.

EMA’lar: 20 ve 50 günlük EMA arasındaki artan boşluk, ARG token’da yerleşik bir düşüş trendinin göstergesi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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