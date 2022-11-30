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Son Dakika: Binance CEO’su Hedef Gösterdi! Sonuçları Ağır Olacak!

İntikam soğuk yenen bir yemek mi? CZ bunu sıcak seviyor, bugün gündeminde o borsa vardı.
20:52
30 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşüyle birlikte dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasının CEO’u olan CZ konuşmaya başladı. Zaten bunun sinyallerini birkaç hafta önce vermişti. Artık sektörde dikkatimi çeken ve beni tedirgin eden konularda konuşacağım dedi. Nitekim öyle de yapıyor. Biraz önce bir kripto para borsasını daha hedef aldı.

Binance CEO’su Uyardı

CZ biraz önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2 uyarıda bulundu. Eğer bunları görüyorsanız o borsalardan uzaklaşın dedi.

“Binance CEO’su CZ: Şu platformlara dikkat edin. Birincisi yüksek faiz kazancı vadedenler. İkincisi işten çıkarmalarla gündeme gelenler. Risk yönetimini şimdi yapmazsanız sonuçları için başkalarını suçlamayın.”

Kraken bu akşam %30 eleman azaltacağını açıklamıştı. Ayrıca Kraken kurucusu Jesse yakın zamanda Binance rezerv kanıtı sisteminin gerçek şeffaflıktan uzak olduğunu söyledi. Ardından CZ hesap verebilirliğin önemine dikkat çekerek Jesse tarafından yöneltilen soruları memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sonrasında kullanıcıların cüzdanları aracılığıyla doğrulama yapabilecekleri bir sistemin duyurusunu paylaştı. Binance CEO’su FTX iflasına giden süreçte fitili ateşleyen isim olmuştu. Ardından Cryptocom, Gemini gibi borsalarda mini bankrunlar tetikledi.

Kripto paralarda “bankrun” nedir? Kullanıcıların korku ile borsadan toplu biçimde para çekmesidir. Borsalar böylesine yoğun talep karşısında likidite sorunları yaşayabilir ve iflas eder. Aynı şey maaşınızı aldığınız bankaya yapılsa o da iflas eder.

CZ Ne Yapmaya Çalışıyor?

Harika bir örnek, kripto para piyasaların tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı ve CZ adeta İnşaat Bakanlığı gibi hasar aldığını düşündüğü binaların altında dinamitler patlatıyor. Sorun şu ki sağlam binaları da hedef almaya başladı. Hatta yıkılmaması gereken düşük hasar alan binaların da taşıyıcı kolonlarını kırmaya çalışıyor. Peki ama neden? Belki de CZ bir bakan olmadığı içindir. CZ bir müteahhit herkes onun binalarının sağlam olduğunu düşünüyor. Yıkılan binalardan dolayı çok fazla insan eve ihtiyaç duyuyor ve CZ herkese yetecek kadar daireye sahip. Sebep bu olabilir mi? Yani CZ sadece kendi borsasının daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için endüstrideki sağlam oyuncuları da hedef almaya başlamış olabilir mi? Menfaat ilişkisi sebebiyle onun çok daha dikkatli açıklamalar yapması gerekmez mi? Peki ya devletler CZ’nin yaptıklarının suç olduğunu söylerse? Geleneksel piyasalarda bir şirket hakkında hoax (gerçek dışı karalayıcı hikayeler) yaymak suçtur.

Kraken’den önce Coinbase borsasını hedef aldı ve Brian ona sert çıktı. Biz halka açık bir şirketin ve kulaktan dolma bilgilerle “bize sataşma” minvalinde açıklamalar yaptı. Ardından haber makalelerini kaynak gösteren CZ geri adım atıp paylaşımını silmek zorunda kaldı. Halka açık bir şirketi hedef alırsanız SEC bunun hesabını sizden sorabilir.

Aklımdayken, yüksek faiz getirileri denilince benim aklıma USDD ve TRON geliyor. Justin Sun da tehlikeli mi? CZ tarafından yapılan açıklamanın bunu da ima etmesi lazım. Ancak CZ, Sun ile yakın ilişkilere sahip. Aslında dışardan bakıldığında tek ortak yanları kripto paralarla uğraşan iki Çinli olmaları ikisi de bambaşka imajlara sahip.

Güncelleme: Binance CEO’su gelen tepkilerin ardından paylaşımı silerek söylediklerinin Kraken ile alakası olmadığını iddia etti. Ancak zamanlama herkesin aynı şeyi düşünmesine neden oldu.

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