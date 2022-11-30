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Son Dakika: Fed Başkanı Konuşuyor! Kripto Paralar Nereye Gidiyor

Powell konuşmaya başladı canlı olarak yeni açıklamalar geldikçe buradan takip edebilirsiniz.
21:31
30 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu haftanın en kritik gelişmesi olabilir ve bugün sabah Bitcoin fiyatı büyük bir sürpriz yapıp 17.000 dolara sıçradı. Ardından düşüş yaşasa da Powell tarafından söylenecek her şey Bitcoin ve diğerlerinin yönünü belirleyebilir. Aylardır Fed faizleri agresif biçimde artırıyor ve birkaç yılda ulaşması gereken faiz seviyesine sadece birkaç çeyrekte ulaştı. Üstelik yavaşlasa da artırımlara devam edeceklerini söyleyen üyeler var.

Fed ve Kripto Paralar

Wall Street ve Kripto Piyasası, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın bugün Brookings Enstitüsü’nde yapacağı konuşmaya odaklandı. Çünkü Powell önümüzdeki yıla dair izleyeceği stratejinin sinyallerini burada verebilir. Şahin duruş sürecek mi? Yoksa Aralık itibariyle yumuşamaya mı başlayacaklar? Fed’in önümüzdeki FOMC toplantılarında faiz artışlarını yavaşlatması, hisse senetleri ve kripto için yükseliş anlamına gelebilir. Elon Musk da resesyon risklerini önlemek için Fed’in faiz artırımlarını derhal azaltması gerektiğine dair endişelerini bugün dile getirmişti.

“Trend gerçekten endişe verici, faiz oranlarını derhal düşürmeleri gerekiyor. Ciddi bir resesyon riskiyle karşı karşıyayız”.

Ancak bugün gelen GSYİH beklentinin 0,2 puan üzerindeydi ve teknik resesyon ihtimali zayıflıyor olabilir. Ayrıca Fed üyelerinin son birkaç günde yaptıkları açıklamalar da bu görüşü savunuyordu.

Fed Başkanı Konuşuyor

Saat 21:30 itibariyle Fed Başkanı Powell konuşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra Fed Bej Kitabı yayınlanacak ve ABD’nin mevcut ekonomik görünümünün derin bir değerlendirmesini göreceğiz. Fed geleceğe dair neler bekliyor? Tüm bunlarla alakalı ipuçları önümüzdeki 30 dakika içinde netleşmeye başlayacak. Powell konuşmaya devam ettikçe sayfaya yeni açıklamaları eklenmeye devam edilecek.

  • 21:30 Powell konuşmaya başladı.
  • Fed ekonominin temeli olan fiyat istikrarından sorumludur.
  • Faiz artış hızını ölçülü hale getirmek mantıklı. Politikanın bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerekiyor.
  • Bana göre faizler politika yapıcıların eylül ayında düşündüklerinden biraz daha yukarı çıkacak. Fiyat istikrarı için önümüzde uzun bir yol var. Tarih aceleci gevşemeye karşı uyarıyor. Ekonomik faaliyetlerdeki büyüme uzun dönem trendinin oldukça altına düştü, bu korunmalı. Enflasyon için önümüzdeki yıl çok belirsiz.
  • Ekim ayına kadar olan 12 aylık dönemde TÜFE %6, Çekirdek TÜFE’nin ise %5 arttığını tahmin ediyoruz. Ekim ayı enflasyon verisi sevindirici bir sürpriz oldu. Ancak enflasyon gerçekten düştüğüne inanmamız için daha fazla kanıt gerekecek.
  • Şu ana kadar işgücü talebinde ve ücretlerdeki artışta sadece belirsiz yavaşlama işaretleri gözlemlendi. Kira eğilimlerinin devam etmesi halinde konut hizmetleri enflasyonunun gelecek yıl düşmeye başlamasını bekliyorum.
  •  İşgücü piyasasında dengenin sağlanması için işgücü talebindeki artışın ılımlı olması gerekecek.
  • Aralık ayında 50bp artış için %75 ihtimal veriliyor. Fed Swapları nihai faiz oranının %5,02 civarına indiğini gösteriyor.

Detaylar geliyor.

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