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Son Dakika: Fed Bej Kitap Yayınlandı! Güncel Veriler Ne Durumda!

Federal Rezerv'in yayınladığı kritik raporda güncel veriler hangi seyirde? Kripto para piyasalarına etkisi olacak mı?
22:20
30 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Başkanı Powell’ın konuşması devam ederken, yılda yalnızca sekiz kez yayınlanan Bej Kitap olarak bilinen rapor yayınlandı. Güncel veriler ne durumda?

Fed Bej Kitap Nedir?

Bej Kitap, Federal Rezerv Bankası bölgesindeki mevcut ekonomik koşullar hakkında banka ve şube müdürlerinden gelen raporlar ve önemli iş bağlantıları, ekonomistler, piyasa uzmanları ve diğer kaynaklarla yapılan röportajlar aracılığıyla anekdot niteliğinde bilgiler toplar. Toplanan verilerin özeti olan rapor bu bilgileri ilçe ve sektöre göre düzenlemektedir. On iki bölge raporunun genel özeti, belirlenmiş bir Federal Rezerv Bankası tarafından dönüşümlü olarak hazırlanır.

Güncel Veriler

Bir önceki rapordan bu yana ekonomik faaliyet, bir önceki bej kitap dönemindeki mütevazi ortalama büyüme oranına kıyasla kabaca yatay veya biraz daha yüksek seyretmiştir. Yayınlanan Fed Bej Kitap verilerinde şu ifadelere yer verildi:

Bölgelerin çoğu istihdamda mütevazi bir büyüme rapor etmiş, ancak iki bölge istihdamın yatay seyrettiğini ve genel işgücü talebinin zayıfladığını raporlamıştır. Tahminlere göre gelecekteki istihdam artışı yavaşlayacak. Ücretlerde ise en azından mütevazi bir artış olacaktır.

Bununla birlikte Fed’in uzun bir süredir düşürme mücadelesi verdiği enflasyon verilerine de yer veren raporda, enflasyon oranının önümüzdeki günlerde istikrarlı bir şekilde devam edebileceğini ve daha ılımlı bir süreçten geçmesinin öngörüldüğü belirtildi. Fed Bej Kitap raporlarında konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

Enflasyonun ileriye dönük olarak istikrarlı kalması veya ılımlı seyretmesi bekleniyor.

Federal Rezerv Başkanı Powell’ın açıklamaları devam ederken, yayınlanan Bej Kitap raporunun da etkisiyle lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve genel piyasa küçük çaplı artışlar kaydetti. Bitcoin yapılan açıklamalar öncesinde 16.705 dolar seviyesinden işlem görüyorken yaşanan etki ile 17.115 dolar seviyelerine ulaştı.

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