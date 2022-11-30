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Hooked Protocol (HOOK) Coin Nasıl Alınır?        

20:00
30 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hooked Protocol’de Quiz-to-Earn deneyimi ve diğer oyunlaştırılmış öğrenme özelliklerine sahip ilk pilot ürün Wild Cash, aylık 2 milyondan fazla aktif kullanıcıyla etkileyici bir büyüme elde etti.

Hooked Protocol (HOOK) Nedir?

Hooked Protocol, kullanıcıların ve işletmelerin web3’ün yeni dünyasına girmeleri için özel Öğren ve Kazan ürünleri ve onboarding altyapıları sağlayarak, kitlesel Web3 benimsemesi için rampa katmanını oluşturuyor.

Hooked Protocol, sadece ekosistem içi yardımcı program tokenı Hooked Gold Token (HGT) ile desteklenen yenilikçi bir tek token olan HOOK ile farklı bir yapıyı benimser. HOOK, ekosistemin yönetişim tokenıdır ve aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

  • Hooked ekosistemi için yönetim platformu tokenı
  • Topluluk etkinliklerinin ve özel NFT’lerin ayrıcalıkları için erişim tokenı
  • Belirli uygulama içi satın alımlar (oyun araçları, gizli kutular vb.) için kullanılan HOOK, toplam token arzını azaltmak için yakılacaktır.
  • Hooked Uygulama Toplama Altyapısı için gelecekteki işlem ücreti tokenı
  • Platformun karlılığına bağlı staking ödülleri program tokenı.

Hooked Protocol, kitlesel kullanıcı benimsemesi ve web3 eğitimi ile topluluğu büyütmek için özel ürün deneyimi oluşturur ve bu arada web3’e geçiş yapan işletmeler için onboarding altyapısını entegre eder. Misyonu, gelecekteki topluluğa ait ekonomilerden oluşan ilgi çekici bir ekosistem oluşturmaktır:

  • Web3 topluluk gateway: Çeşitli ilgi çekici teşvikler, kolay erişimli cüzdan ve merkezi olmayan kullanıcı kimliği ile oluşturulmuştur.
  • Oyunlaştırılmış öğrenme deneyimi: Sürükleyici (deneyime dayalı) öğrenme ve sorgulayıcı (meraka dayalı) öğrenme ile birleştirilmiş modern bir eğitim sistemi.
  • Uygulama altyapısı: Daha fazla uygulamayı ve işletmeyi web3 ve Hooked ekosistemine dahil etmek için altyapı entegrasyonu.

HOOK Coin Nereden Alınır?

Bir BEP-20 tokenı olan HOOK şu anda Binance Launchpad’de satışta.

Yapılan açıklamalara göre, Binance Launchpad’in 29. projesi olan Hooked Protocol, için token satışı, 24.11.2022 00:00’da (UTC) başlayan kullanıcı BNB bakiyelerinin kaydedilmesiyle Launchpad abonelik biçimini takip edecek. Binance, kullanıcı BNB bakiyelerini 24.11.2022 00:00 (UTC) ile 01.12.2022  00:00 (UTC) arasında yedi gün boyunca kaydedecek. Her kullanıcı için nihai BNB tutma miktarı, daha önce burada duyurulan Günlük Ortalama BNB Bakiyesi hesaplaması kullanılarak yedi günün ortalaması olarak belirlenecek.

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