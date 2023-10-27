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En Büyük Memecoin Dogecoin’in Grafiği Ne Söylüyor? Teknik Bazlı Dogecoin Yorumu!

Özet

  • Dogecoin'in (DOGE) fiyatı 26 Ekim'de yüzde 10'un üzerinde artışla 0,07489 dolara kadar çıktı.
  • Dogecoin'in bu çıkışına rağmen hala momentum eksikliği söz konusu olsa da bazı öenmli teknik göstergeler yükselişin süreceğini gösteriyor.
  • Önemli bir teknik gösterge olan Hareketli Ortalama Yakınsaması/Sapması (MACD) göstergesi DOGE'nin yükseliş görünümünü destekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
00:30
27 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin‘in (BTC) fiyatı 35 bin dolara yükselerek piyasa genelinde kayda değer yükselişlerin fitilini ateşlerken en büyük memecoin Dogecoin (DOGE) nispeten sessiz kaldı. Nitekim DOGE, 26 Ekim’de çift haneli yükselişle 0,075 dolara varan yükselişle yeniden yükseliş trendine girdiğine yönelik göz kırptı. Pepe (PEPE), Floki Inu (FLOKI), Bonk (BONK) ve Wall Street Memes (WSM) gibi memecoin’lerin fiyatları son bir hafta içinde sırasıyla yüzde 85, yüzde 65, yüzde 70 ve yüzde 20 oranında artarak memecoin rallisine öncülük ettiler. En büyük iki memecoin Dogecoin’in ve Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı ise yukarı yönelseler de yükseliş partisine katılmakta geç kaldılar. Peki DOGE için sırada ne var? İşte Dogecoin grafiği ve yorumu.

Dogecoin Fiyatı Hareket Halinde: Masada 0,1 Dolar mı Var?

Dogecoin’in fiyatı güncel verilerle 26 Ekim’de yüzde 10’un yükselişle 0,07489 dolara kadar çıktı. DOGE, 0,058 dolar destek bölgesinden sıçrayarak düşüş trendinin sonuna işaret etse de en büyük memecoin şimdiye kadar birkaç aydır varlığını koruyan düşen trend çizgisinin üzerine çıkacak momentumdan yoksundu. 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (mor) da yükselişin önünde bir bariyer görevi görüyordu ancak son yükselişle birlikte tüm bu engeller aşılmış durumda.

Hareketli Ortalama Yakınsaması/Sapması (MACD) göstergesi, Dogecoin’in yükseliş görünümünün kalıcı olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle memecoin’in fiyatı MACD’si nötr bölge olan 0,00 seviyesinin üzerindeki yükseliş trendini koruduğu sürece artabilir. Uzun süredir devam eden düşen trend çizgisinin üzerindeki fiyat hareketi yükselişin devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca 21 günlük EMA’nın (kırmızı) 100 günlük EMA’nın (mavi) üzerine çıkmasıyla halinde oluşacak Golden Cross formasyonuyla fiyattaki yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Yatırımcılar, özellikle dört saatlik grafikteki Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) 80 seviyesinden tutunuyor olmasından dolayı kar alma fırsatını değerlendirmeleri gerekiyor. Aşırı alımda olunduğuna işaret eden bu görünüm sırada düzeltme olduğunu gösteriyor. Bu durumda RSI’ın 70’in altındaki nötr alana çekildiğine dair alınacak herhangi bir işaret, yatırımcıların düşüşleri satın almalarının önünü açabilir.

Dogecoin Yorum

Dogecoin’e uzun vadeli bakan yatırımcılar, en azından sosyal medya platformu X‘in (eski adıyla Twitter) ödeme seçeneklerini çeşitlendirmek için DOGE’yi platformuna entegre edip etmeyeceğine karar verene kadar memecoin’i portföyünde tutmaya devam edebilirler.

Ünlü milyarder Elon Musk‘ın Dogecoin’e karşı özel bir sevgisi var ve bu da sahibi olduğu X’i bir “Her Şeyin Uygulaması” yapma arayışında Dogecoin’i sosyal medya platformuna entegre edeceğine dair spekülasyonları körüklüyor. Bu durum muhtemelen memecoin’e olan talebi artırmanın yanı sıra büyük bir rallinin de tetikleyicisi olacak.

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