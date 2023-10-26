  Hesaplamalar Tamam! Milyoner Olmak İçin Kaç Adet XRP’ye İhtiyacınız Var? İşte Boğa Sezonu Öncesi Bilinmesi Gerekenler!

Milyoner olma hayali insanların vazgeçmedikleri bir hedef olarak biliniyor. Bu konuda bir araç olarak yüksek volatiliteye sahip kripto para piyasası da kullanılıyor. Gelişiminin başında olduğu düşünüldüğünde kripto para piyasasının ne kadar büyüyebileceği ve hangi noktalara gidebileceği yatırımcıların zihnini kurcalamaya devam ediyor.

XRP Sizi Zengin Eder Mi?

Son yıllarda, çok sayıda yatırımcı, hızlı bir biçimde zengin olma beklentisiyle trene atlıyor ve kripto para birimlerine yatırım yapıyor. Bu süreçte ise XRP gibi diğer kripto varlıklara olan ilgi giderek artıyor. Ancak bu süreçte risksiz kestirme yolların bulunduğu söylemek çok zor.

Kripto paralarda yaşanan boğanın ardından piyasaya giriş yapan yatırımcılarının bir çoğu zararda işlemlerine devam ediyor. Piyasada geçtiğimiz son 2 yılda bunu tetikleyen bir çok ekonomik olay yaşandı.

Eğer tek bir kripto parayı dikkate alacak olursak XRP’yi merkeze yerleştirebilir ve onun üzerinden konuşabiliriz. Objektif bir bakış açısıyla, bugün itibariyle 1,81 milyon XRP token’ına sahip olan bir yatırımcı, token’ın sahip olduğu mevcut fiyat olan 0,55 dolarlık seviyesiyle toplamda 1 milyon dolara sahip olacaktır.

Ne Kadar XRP’ye İhtiyacınız Var?

1 milyon XRP’den oluşan bir cüzdanın güncel değeri 550.000 dolara eşit görünüyor. Bundan yaklaşık 1 yıl önce XRP fiyatı 0,47 dolarken satın alınan 854.545 dolar değerindeki XRP, bugün bir kişiyi milyoner yapmaya yetecekti.

Başka bir açıdan incelendiğinde, XRP’nin 2018 yılında sahip olduğu 131,65 milyar dolarlık piyasa değeri ATH’sine yeniden ulaşması durumunda, 53,4 milyar token’ın mevcut dolaşımdaki arza göre hesaplandığında XRP başına fiyatı 2,46 dolar olacaktır.

İlginç bir şekilde, bir yatırımcının söz konusu olan 1 milyon dolar değerine ulaşacak 406.467 XRP’lik cüzdanı için token başına 0,55 dolardan 223.557 dolarlık yatırım yapması gerekecek.

Yatırımcılar için iyimser bir tahmin yapılması gerekirse, XRP talebi bir önceki ATH seviyesini aşarsa ve XRP fiyatı token başına 3,40 dolarlık ATH’sine ulaşırsa, bir yatırımcının milyoner olmak konusunda satın alması gereken XRP miktarı bugün itirbariyle 161.764 dolara karşılık gelecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.