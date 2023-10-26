  Son Dakika: Amazon Ortaklığı Müjdesiyle Binance Borsasındaki Altcoin Roketleri Ateşledi

Bitcoin (BTC) fiyatındaki artış birçok kripto paranın bekletilen veya yakında açıklanacak haberleri öne çekmesine sebep oldu. Birkaç dakika önce de Amazon Prime Gaming ortaklığını duyuran bir altcoin gördük. Binance borsasındaki altcoinin fiyatı hızla yükselmeye başladı. Peki haberin detayları neler?

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WAX Coin Neden Yükseliyor?

Worldwide Asset Exchange (WAX) tarafından desteklenen Web3 oyunlarının Amazon Prime Gaming’in kullanıcılarına ulaştırılması için yeni bir ortaklığa imza atıldı. Brawlers isimli oyunla başlangıcın yapıldığı açıklandı. WAX’ın oyun stüdyosu tarafından inşa edilen Brawlers bir PvP oyunu ve BRWL isimli yerel tokene sahip.

Ekip tarafından yayınlanan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Amazon Prime Gaming’in WAX ile iş birliği sadece bir ortaklık değildir. Bu oyun deneyimlerini geliştirme ve teknolojik evrimi sürekli olarak benimseme konusundaki kararlılıklarının bir kanıtıdır. Amazon Prime Gaming bu programda yer alan tüm oyunlarda oyuncuları gelişmiş müşteri deneyimleriyle buluşturmada tartışmasız liderdir. Tyranno Studios’un başında Disney, Electronic Arts ve THQ gibi endüstri devlerinde ünlü görevlerde bulunmuş, oyun dünyasının deneyimli isimlerinden Michael Rubinelli bulunuyor. Onun rehberliğinde Brawlers, stüdyonun ilk oyunu olmasına rağmen, Web3 topluluğundaki itibarını şimdiden sağlamlaştırdı.”

WAX Coin fiyatı haberin ardından 0,0547 dolara ulaştı.