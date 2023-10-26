  dYdX Resmen Başlattı! Gelecek Haberler DeFi Altcoinin Fiyatını Artırabilir

Popüler kripto uygulamaları son 2 yıldır kendi ağlarına geçiş hedefine odaklanıyor. Vitalik Buterin yakın zamanda Maker ekibini bu hedeflerinden dolayı eleştirmişti. Çok zincirli gelecek anlatısı bir noktada uygulamaların zincirine doğru evriliyor. DYDX ekibi de hem merkeziyetsizliği sağlamak hem de topluluktan gelen talep doğrultusunda kendi ana ağına geçiyor.

DYdX Chain Mainnet

dYdX sürüm 4 için “alfa ana ağı” bugün faaliyete geçirdi. Doğrulayıcılar kısa süre önce dYdX Chain’in genesis bloğunu oluşturdu. Bu alfa ağın başlatılması aslında bir sonuca değil başlangıca işaret ediyor. DeFi platformunun dördüncü sürümü ve topluluk tarafından yönetilen layer1 ağına geçiş için ilk aşama diyebiliriz.

dYdX Vakfı CEO’su Charles d’Haussy şunları söyledi;

“Yıllar süren geliştirme çalışmalarının, 60’tan fazla doğrulayıcının ve üst düzey trading firmalarının dahil olduğu 5 test ağının ardından, dYdX Chain topluluk ve DAO tarafından resmi olarak başlatıldı. Bu dYdX Ekosistemi için tam ademi merkeziyetçilikle tanımlanan yeni bir bölümü temsil eden muazzam bir sıçramaya işaret ediyor.”

DYDX 2020 yılından bu yana kümülatifte 1 trilyon dolarlık hacme ev sahipliği yaptı ve Ethereum layer2 çözümü StarkEx’te faaliyet gösteriyor. Bu sürüm ilk aşama ve stres testleri gibi süreçler bu adımla başladı.

DYDX Coin Geleceği

Açık kaynak ağ kodu yayınlandığında ana ağ lansmanının da yakında olabileceğinden bahsetmiştik. Yükseliş dönemini iyi değerlendirmek isteyen ekip BTC fiyatı 33.000 dolar üzerindeyken büyük hamleyi yaptı. Ancak daha önemlisi bundan sonraki süreçte gelecek güncellemeler olacak. Biz yıllardır kripto hep söylediğine inanmayan projeler gördük.

Örneğin yönetimin tam kontrolünü elinde tutan protokoller merkeziyetsiz olduklarını iddia etti. Veya metaverse ile alakası olmayan girişimler geleceğin kendileri olduğunu savundu. DYDX ise DeFi alanında artması beklenen düzenleyici baskıya hazırlık olarak gerçek anlamda tam ademi merkeziyetçiliği hedefliyor.

Bu noktada önemli adımlar atıyorlar kodun açık kaynak yayınlanması dünyanın her yerinden geliştiricilerin artık ağı merkezsiz biçimde inşa edebilmesini sağlıyor. Protokolün arkasındaki şirketin kamu yararına kuruluşa resmi olarak dönüşümü de ilk adımla birlikte olası DeFi dava zincirinden projeyi korumayı hedefliyor.

ABD’li veya AB’li düzenleyiciler bu çabaları ne kadar taktirle karşılar bilemeyiz ancak birkaç ay sonra DeFi baskısı artarken DYDX oklardan sıyrılmayı başarırsa bu token fiyatı için son derece pozitif bir gelişme olacak.