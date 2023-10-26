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  •   SEC Başkanı Gary Gensler’dan Yeni Açıklamalar: Kripto Paraların Çoğu Menkul Kıymet

SEC Başkanı Gary Gensler’dan Yeni Açıklamalar: Kripto Paraların Çoğu Menkul Kıymet

Özet

  • SEC başkanı Gary Gensler'in 2023 Menkul Kıymetler İcra Forumu'ndan önce konuştu.
  • Gensler'a göre çoğu kripto para varlık menkul kıymet olarak değerlendirilmeli.
  • Kripto piyasasında yaşanan dolandırıcılık ve iflaslara değinen Gensler, bu konuda adım atılması gerektiğini yineledi.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
20:25
26 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler’in 2023 Menkul Kıymetler İcra Forumu’ndan önce yaptığı konuşma kripto sektöründe yankı yarattı. Gensler, düzenleyici kurumun 5 milyar dolarlık karar ve emirlerine yol açan icra eylemleriyle alakalı merak edilen konulara açıklık getirdi. Konuşmanın devamında Gensler’in kripto para piyasasına yönelik sözleri sosyal medyada kripto topluluğu için tartışma konusu oldu.

SEC Başkanından Açıklamalar

SEC tarafından yürütülen yaptırım eylemlerinin ekonomik yönüne değinen Gensler, ajansın 2023’te 500’den fazla bağımsız dava da dahil olmak üzere 780’den fazla yaptırım davası açtığını açıkladı. Bu davalar sonucunda toplam 5 milyar dolar tutarında hüküm ve ceza veren kurum, bu tutarın 930 milyon dolarlık kısmını zarar gören yatırımcılara iade etti.

Gensler, SEC’in Aralık 2021’den beri çeşitli kural ve düzenlemelerin ihlali nedeniyle 40 firma aleyhine dava açtığını ve 1,5 milyar dolardan fazla cezaya neden olduğunu da dile getirdi. Gensler, SEC’in sadece son mali yılda 23 firma ile kayıt tutma ile ilgili suçlamaları çözdüğüne dikkat çekti.

SEC başkanı konuşmasında kripto para sektörüne karşı olan duruşunu yineledi ve kripto piyasasında işlem gören varlıkların çoğunun menkul kıymetler grubuna girdiğini ve bu nedenle yasa kapsamında ele alınması gerektiğini iddia etti. Konuşmanın devamında ise Gensler’in sözleri birçok toplulukta tartışma yarattı.

Gensler ve Kripto Para Piyasası

Gensler, menkul kıymetin geniş tanımına ilişkin açıklamasında yatırım sözleşmesi kavramını ve kripto para piyasasının büyük bir bölümünün neden buna benzediğini dile getirdi. Gensler’a göre çoğu kripto para birimi yatırım sözleşmesini testini geçebilir ve bu durum da onları menkul kıymet düzenlemelerine tabi kılabilir.

Konuşmasının devamında Gensler, mevcut kripto ekosistemi ile menkul kıymetler yasalarının yürürlükte olmadığı 1920’lerin finansal ortamı arasında karşılaştırma yapmaya devam etti. Gensler, kripto ekosisteminin net düzenlemeler yürülüğe girmeden önce finansal ortamla aynı durumdan muzdarip olduğunu ve çeşitli dolandırıcılıklara ve iflaslara yol açtığını söyledi. Bu sorunların artık daha sıkı düzenlemeler gerektirdiğini savundu.

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