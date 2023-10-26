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Chainlink (LINK) Geleceği! Varlıkların Tokenize Edilmesi (RWA) Nedir?

Özet

  • Chainlink RWA alanında en iyi alternatif olduğunu söylüyor.
  • Blockchain tabanlı oracle çözümü Chainlink dünyanın en büyük şirketleriyle birlikte çalışıyor.
  • RWA alanındaki paravan tokenlere şimdiden temkinli yaklaşmak gerekiyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:50
26 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

CoinMarketCap’in son raporunda değinilen ana gündem maddelerinden birisi RWA alanındaki ilgi artışı. Gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesine yardımcı olan kripto girişimleri son çeyrekte büyük ilgi gördü. LINK Coin fiyatının yeni zirveler hedeflemesinin temel nedenlerinden biri budur. O halde RWA konusuna ve getireceği faydalara odaklanmak gerekiyor. Ayrıca Chainlink’in burada üstlendiği rol de uzun vadeli geleceğini etkileyecek.

Chainlink (LINK) Geleceği

On-chain takip gücü, şeffaflık, değiştirilmezlik, düşük maliyetler derken blockchain artık geleneksel finans dünyası için göz ardı edilemez bir hale geldi. Tam da bundan dolayı dünyanın en büyük bankaları ve finans piyasası şirketleri varlıkların tokenizasyonunu araştırıyor.

Swift’i duymayanınız var mı? 11 binden fazla bankayı birbirine bağlayan standart mesajlaşma ağı Swift, Chainlink ve Euroclear, Clearstream, BNP Paribas, BNY Mellon ve Citi dahil olmak üzere 10’dan fazla önde gelen kurumla birlikte çalışarak yakın zamanda önemli testler yaptı. Citi, BNP, Swift bunlar aşina olduğumuz isimler ve dünyanın en büyük finans şirketleri. Ancak yanlarındaki Chainlink’i de unutmamız gerekiyor.

Yıllardır kripto paraların yeni dijital çağın temelini oluşturan ve küresel kitlesel fonlama ile (tokenlar aracılığıyla) bunu yapan büyük bir organizasyona dönüştüğünden bahsediyorum. Artık kitlesel fonlamayla olması gereken seviyeye ulaşan kripto şirketleri bugün Chainlink gibi dünya devleriyle iş birliği yapabiliyor.

Yılda 2 katrilyon dolardan fazla işlem yapan dünyanın en büyük menkul kıymet mutabakat sistemi olan DTCC, sermaye piyasalarını blockchain’e entegre etmek için çalışıyor. Kiminle çalışıyor? Elbette Chainlink ile. Toplam varlığı 1 trilyon doları aşan Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) de Chainlink CCIP‘yi kullandı.

CCIP ne işe yarar?” neden önemli derken aslında (geçmişte) anlatmaya çalıştığımız husus buydu. Chainlink geleceği atılan doğru adımlar ve RWA alanında (beklendiği üzere) artan ilgi nedeniyle daha da parlak bir hal alıyor.

RWA ve Chainlink (LINK)

Tokenize varlıklar konusunun önemi ve Chainlink’in yaptıklarından bahsettik. Trilyon dolarlık ekonomilerin yeni dijital finans çağına geçişi ancak böyle mümkün olacak. Chainlink bugün RWA’ların sahip olması gereken temel yeteneklere odaklanan bir makale yayınladı. Temelde 3 ana konu bulunuyor.

  • Gerçek dünya bilgileri ile zenginleştirilebilmelidir.
  • Zincirler arası (cross-chain) güvenli bir şekilde aktarılabilmelidir.
  • Hangi zincire taşındıklarına bakılmaksızın zincir dışı verilere bağlanabilmelidir.

“Chainlink 8,8 trilyon doların üzerinde işlem değeri sağlayan merkezi olmayan bir hesaplama platformu olarak, kurumların ihtiyaç duyduğu yüksek güvenlik seviyesini korurken, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları için bu gereksinimlerin her birini çözebilen tek tam özellikli platformdur.”

Tüm bu detaylar önemli çünkü RWA alanındaki hype metaverse veya diğerlerine benzemiyor. Bugün Floki kendi RWA girişimini başlattı ve diğerleri de emin olun peşinden gelecek. Ancak bu RWA alanında gerçekten iş yapacakları anlamına gelmez. Çünkü metaverse, NFT ve diğer geçici birçok hype alandakinden çok daha teknik yeterlilik gerektiren bir kategoriden bahsediyoruz.

Geçmişte hatırsanız “sahte Metaverse haberlerimiz vardı. Haritadan arsa satanlar vesair, bugün onlar ne oldu? Kocaman bir sıfıra dönüştüler. Aynı şey daha olmadan uyarma yeteneğin ancak geçmişi iyi tahlil eden insanlarda bulunuyor. Aynı şey sahte RWA girişimleri olarak karşımıza çıkacak. Bunlar kısa vadede ciddi kazançlar getirebilir ancak muhtemelen sıfıra giderken sizi de yanında götürecektir.

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