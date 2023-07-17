Chainlink (LINK) Müjdeyi Verdi! Etkisi Sanılandan Büyük Olabilir!

Özet

  • Chainlink ana ağda CCIP'i resmen başlattı.
  • Bu birlikte çalışabilirlik platformu farklı zincirler arasında köprü olacak.
  • Uzun vadede Chainlink'in yeni adımı ağ ve tokene talebi katlayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:33
17 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto alanında en büyük Oracle çözümü olan ve bu alanda tekelleşen Chainlink önemli bir adım daha attı. Ekip daha önce duyurduğu birden fazla ağda zincirler arası (cross-chain) birlikte çalışabilirlik protokolünü ana ağda resmen başlattı. Peki bu LINK token ve Chainlink için ne anlama geliyor?

Chainlink (LINK) Haberleri

Chainlink hem genel hem de özel blockchainlerindeki uygulamaları birbirine bağlamak için tasarlanmış bir teknoloji olan çapraz zincir birlikte çalışabilirlik protokolünü (CCIP) “erken erişim” aşamasında başlattı. Çok zincirli gelecek için bu son derece önemli bir hamle ve Chainlink’in geleceğini de olumlu etkileyecek.

Ekip biraz önce yaptıkları duyuruda “Bu, kesintisiz etkileşim için birleşik bir arayüz sunacak” dedi. CCIP, Ethereum, Optimism ve diğer zincirler arasındaki çapraz zincir transferlerini güçlendirmek için ana ağdaki merkezi olmayan finans protokolü Synthetix tarafından kullanılmaya başlandı.

CCIP halihazırda Synthetix tarafından kullanılıyor olsa da 20 Temmuz’dan itibaren beş test ağında diğer geliştiricilerin kullanımına sunulacak.

Bu beş ağ şunlardır;

  • Arbitrum Goerli
  • Avalanche Fuji
  • Ethereum Sepolia
  • Optimism Goerli
  • Polygon Mumbai

Chainlink Geleceği

Diğer köprülerden farklı olarak Chainlink‘in CCIP’si, farklı zincirlerdeki “denetlenmiş token havuzları” arasında akıllı sözleşme özellikli mekanizmalardan yararlanıyor. Ekip, bu yaklaşımın çeşitli blockchain ağları arasında daha sorunsuz etkileşimlere olanak sağladığını açıkladı. CCIP ayrıca bir aktif risk yönetimi (ARM) Ağı da içeriyor. ARM Ağı, CCIP ağının davranışını sürekli olarak izleyip doğrulayarak olası hata ve saldırılar için güvenlik katmanı görevini üstleniyor.

Ekibe göre CCIP sistemi, kullanıcıların bir blockchain’e teminat yatırmasına ve başka bir blockchain’den varlık ödünç almasına olanak tanıyarak zincirler arası borç verme uygulamalarına fayda sağlayabilir.

Ekip duyuruda şunları yazdı;

“Web2’nin ayrı bilgisayar ağları birbirine bağlamak için TCP/IP’ye ihtiyaç duyması gibi, web3’ün de blok zinciri ağları adalarını birbirine bağlamak için bir birlikte çalışabilirlik standardına ihtiyacı var”.

Yeni gelen yapı blockchain alanındaki kullanılabilirliği güvenli biçimde daha da geliştirmiş olacak. Uzun vadede köprünün büyük kitleler tarafından benimsenmesi LINK token faydasını da artırabilir. Geçtiğimiz yıl sonunda ekip LINK tokenin stake havuzlarını aktif hale getirerek ağa katkısını artırmıştı.

Kısa vadede son gelişmenin token fiyatına ciddi bir etkisi olmadı. Ancak uzun vadede Chainlink’in daha büyük kitleler tarafından benimsenmesi, uygulamaların yeni köprüyü kullanmaya başlamasıyla LINK token stake’i daha cazip hale gelebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Piyasa Gurusu Patlamaya Hazır 2 Altcoin Paylaştı! Üç Haneli Yükseliş Bekliyor!
Piyasa Gurusu Patlamaya Hazır 2 Altcoin Paylaştı! Üç Haneli Yükseliş Bekliyor!
LINK Coin Alınır Mı? Chainlink Raporu Umut Vadediyor!
LINK Coin Alınır Mı? Chainlink Raporu Umut Vadediyor!
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Dünyaca Ünlü Kripto Uzmanının Favorisi Altcoini Boğa Tuzağına Düşecek Mi?
Dünyaca Ünlü Kripto Uzmanının Favorisi Altcoini Boğa Tuzağına Düşecek Mi?
Kripto Gurusu Uzun Vadede Bu Altcoini Alın Diyor! Fiyatı 3 Yılın Dibinde!
Kripto Gurusu Uzun Vadede Bu Altcoini Alın Diyor! Fiyatı 3 Yılın Dibinde!
Swift: Popüler Altcoinle Çalışmaya Devam Ediyoruz! Ödeme Sistemlerinin Geleceği!
Swift: Popüler Altcoinle Çalışmaya Devam Ediyoruz! Ödeme Sistemlerinin Geleceği!
Dünyaca Ünlü Kripto Analisti: Bu Altcoin Ömür Boyu En İyi Alım Fırsatı! Yükseliş Başlayabilir!
Dünyaca Ünlü Kripto Analisti: Bu Altcoin Ömür Boyu En İyi Alım Fırsatı! Yükseliş Başlayabilir!
52 Dolarla Zirve Yapmıştı Şimdi 6.5 Doları Geçemiyor! İlk 25’te Bulunan Altcoin’e Ne Olacak?
52 Dolarla Zirve Yapmıştı Şimdi 6.5 Doları Geçemiyor! İlk 25’te Bulunan Altcoin’e Ne Olacak?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023