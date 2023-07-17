Kripto alanında en büyük Oracle çözümü olan ve bu alanda tekelleşen Chainlink önemli bir adım daha attı. Ekip daha önce duyurduğu birden fazla ağda zincirler arası (cross-chain) birlikte çalışabilirlik protokolünü ana ağda resmen başlattı. Peki bu LINK token ve Chainlink için ne anlama geliyor?

Chainlink (LINK) Haberleri

Chainlink hem genel hem de özel blockchainlerindeki uygulamaları birbirine bağlamak için tasarlanmış bir teknoloji olan çapraz zincir birlikte çalışabilirlik protokolünü (CCIP) “erken erişim” aşamasında başlattı. Çok zincirli gelecek için bu son derece önemli bir hamle ve Chainlink’in geleceğini de olumlu etkileyecek.

Ekip biraz önce yaptıkları duyuruda “Bu, kesintisiz etkileşim için birleşik bir arayüz sunacak” dedi. CCIP, Ethereum, Optimism ve diğer zincirler arasındaki çapraz zincir transferlerini güçlendirmek için ana ağdaki merkezi olmayan finans protokolü Synthetix tarafından kullanılmaya başlandı.

CCIP halihazırda Synthetix tarafından kullanılıyor olsa da 20 Temmuz’dan itibaren beş test ağında diğer geliştiricilerin kullanımına sunulacak.

Bu beş ağ şunlardır;

Arbitrum Goerli

Avalanche Fuji

Ethereum Sepolia

Optimism Goerli

Polygon Mumbai

Chainlink Geleceği

Diğer köprülerden farklı olarak Chainlink‘in CCIP’si, farklı zincirlerdeki “denetlenmiş token havuzları” arasında akıllı sözleşme özellikli mekanizmalardan yararlanıyor. Ekip, bu yaklaşımın çeşitli blockchain ağları arasında daha sorunsuz etkileşimlere olanak sağladığını açıkladı. CCIP ayrıca bir aktif risk yönetimi (ARM) Ağı da içeriyor. ARM Ağı, CCIP ağının davranışını sürekli olarak izleyip doğrulayarak olası hata ve saldırılar için güvenlik katmanı görevini üstleniyor.

Ekibe göre CCIP sistemi, kullanıcıların bir blockchain’e teminat yatırmasına ve başka bir blockchain’den varlık ödünç almasına olanak tanıyarak zincirler arası borç verme uygulamalarına fayda sağlayabilir.

Ekip duyuruda şunları yazdı;

“Web2’nin ayrı bilgisayar ağları birbirine bağlamak için TCP/IP’ye ihtiyaç duyması gibi, web3’ün de blok zinciri ağları adalarını birbirine bağlamak için bir birlikte çalışabilirlik standardına ihtiyacı var”.

Yeni gelen yapı blockchain alanındaki kullanılabilirliği güvenli biçimde daha da geliştirmiş olacak. Uzun vadede köprünün büyük kitleler tarafından benimsenmesi LINK token faydasını da artırabilir. Geçtiğimiz yıl sonunda ekip LINK tokenin stake havuzlarını aktif hale getirerek ağa katkısını artırmıştı.

Kısa vadede son gelişmenin token fiyatına ciddi bir etkisi olmadı. Ancak uzun vadede Chainlink’in daha büyük kitleler tarafından benimsenmesi, uygulamaların yeni köprüyü kullanmaya başlamasıyla LINK token stake’i daha cazip hale gelebilir.